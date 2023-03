Sabato 4 Marzo 2023, 07:26 - Ultimo aggiornamento: 07:34

All'improvviso si è accasciato sul campo di calcetto. Chi era con lui ha pensato fosse «morto, perché sono servite almeno 3 scosse con il defibrillatore per rianimarlo e tenerlo in vita»: così S.d.M. si è salvato. Ora è ricoverato sotto osservazione al Santo Spirito: i medici stanno facendo «dei controlli per capire cosa sia successo», racconta la moglie, ovvero capire il perché di questo infarto improvviso. Se non è un miracolo, poco ci manca. Il malore infatti, ha colpito un uomo in perfetta salute, che non aveva mai accusato nulla del genere in vita sua. Un atleta, una persona con uno stile di vita sano. L'uomo, nonostante i suoi 78 anni, gioca tutte le settimane a calcetto con un gruppo di amici al Futbol Orange, zona Villaggio Olimpico.

Malore mentre gioca a Padel, l'avvocato Antonio Civiletti muore a 38 anni: choc a Giugliano

«A un certo punto si è accasciato, ma non abbiamo perso tempo - racconta Sergio Manto, istruttore del circolo - tutti ci siamo prodigati. Il ragazzo al desk ha portato su il defibrillatore, mentre io praticavo il massaggio cardiaco, con le compressioni. Ho montato le piastre e praticato le scariche». Sono stati minuti lunghissimi, interminabili, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. A un certo punto, dopo le sollecitazione S. «si è ripreso, è tornato lucido e non sembra aver riportato danni gravi. Per me era come morto, l'abbiamo riportato in vita». Una storia talmente incredibile che «il personale della rianimazione del Santo Spirito ci ha chiamati per farci i complimenti, ma senza il defibrillatore nella sede non saremmo mai riusciti a salvarlo».

L'AIUTO

Manto ci tiene a fare i nomi di chi ha contribuito a un lieto finale insperato. Nella rianimazione «mi hanno aiutato Tiziano Pennese, Tommaso Pedis e Stefano Di Felice. Poi il ragazzo che è stato velocissimo a portare il defibrillatore, Umberto Favretti. Mentre i compagni di squadra che sono stati i primi a soccorrerlo, David Berardi e Valter Nussbaum». Nei prossimi giorni si avrà una diagnosi ufficiale dall'ospedale, ma sembrano scongiurati danni permanenti.

Malore dopo la cena, muore Enrico Panzera: il biologo delle tartarughe aveva 31 anni



Il dramma fortunatamente a lieto fine riporta l'attenzione sull'importanza del defibrillatore e sul saperlo far funzionare. In un'inchiesta pubblicata lo scorso 22 febbraio su Il Messaggero è emerso come negli uffici pubblici della Capitale lo strumento salvavita manchi ancora: nonostante una delibera del 2018, sono stati acquistati pochissimi defibrillatori e fatti ancor meno corsi di formazione tanto che solo il XV Municipio è in regola.