Malore mentre gioca a Padel, l'avvocato Antonio Civiletti muore a 38 anni: choc a Giugliano

Stroncato da un malore a 38 anni. L'avvocato Antonio Civiletti nel pomeriggio di ieri, 29 dicembre, stava giocando a Padel con gli amici quando improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo i sensi. Il professionista, molto noto a Giugliano (Napoli) anche per il suo impegno politico con il M5S, è stato soccorso immediatamente e trasportato all'ospedale San Giuliano.

Malore mentre gioca a Padel: avvocato morto a 38 anni

Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo: per Antonio Civiletti non c'è stato nulla da fare. Grande sgomento fra amici e parenti, dal momento che il 38enne era considerato una persona sportiva e in salute.

Il profilo Facebook di Civiletti nelle ultime ore è stato inondato di messaggi di cordoglio: «Mi piace pensarti così, sempre sorridente in un posto paradisiaco… Sono ancora incredulo, buon viaggio amico mio», scrive un utente commentando una foto del giovane avvocato al mare.