Bomba d'acqua e grandine su Roma nord, platano crolla su un'auto parcheggiata sulla Nomentana

Una bomba d'acqua, con tanto di grandine, si è abbattuta nel pomeriggio nella zona nord di Roma. Dalla Cassia fino a Montesacro, un violento temporale si è scatenato a partire dalle 16 sulla Capitale. In via Cheren, una traversa di via Nomentana, un platano si è abbattuto su diverse auto in sosta. Non si segnalano feriti.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno operando per cercare di liberare il passaggio e le autovetture coinvolte. Sul posto la polizia urbana.