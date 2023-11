Roma, anziana aggredita in strada (in pieno giorno): ladro le strappa la collanina, la ferisce e poi fugge

Stava rincasando dopo aver fatto la spesa al mercato quando, in una strada isolata, nei pressi di Piazza Addis Abeba, è stata avvicinata e aggredita da un giovane che ha fatto di tutto pur di riuscire a strapparle la collanina d’oro che aveva al collo. Le urla della donna hanno messo in fuga il ladro che è salito a bordo dello suo scooter e si è dileguato lungo le vie del quartiere Africano.

Cosa è successo

Avrà certamente controllato che in giro non ci fossero carabinieri o poliziotti e ha approfittato della scarsa presenza di persone lungo la strada, poi, in sella al suo scooter, ha accerchiato una donna e le ha strappato la collanina che aveva il collo. I fatti si sono verificati, nelle scorse settimane, intorno alle 12, nei pressi di Piazza Addis Abeba, a pochi passi da viale Etiopia.

L’anziana donna era appena uscita dal mercato con le buste della spesa e stava rientrando a casa quando, improvvisamente, è stata raggiunta da un giovane. La donna ha creduto inizialmente che quel ragazzo dovesse parcheggiare la sua moto. Le intenzioni erano però altre: l’uomo l’ha afferrata alla gola e le ha staccato la collana procurandole diversi graffi sul collo. La malcapitata ha tentato di difendersi, ma il ladro non si è arreso. Le ha messo le mani addosso, all’interno della maglietta, nel tentativo di reperire l’oggetto d’oro, ma le urla della donna lo hanno messo in fuga. «Un quartiere dove il grado di criminalità è in aumento anche di giorno», racconta una residente.

Non solo scippi dunque, nelle ore diurne, ma dalla fine dell’estate ( appena trascorsa) e soprattutto nei primi giorni di settembre i ladri di appartamento non si fermati un attimo e il numero dei colpi messi a segno è stato alto. I malviventi hanno fatto irruzione in diversi appartamenti e negozi del quartiere. «In via Tripolitania - spiega una testimone - ci sono stati tre furti in poco tempo addirittura ai piani alti dei palazzi. Abbiamo anche visto entrare i malviventi all'interno. Quando la proprietaria è arrivata si è resa conto che la porta era chiusa internamente. Ha chiamato immediatamente le forze dell’ordine, ma una volta, giunte sul luogo, i banditi erano già fuggiti. E’ in atto una criminalità diffusa - conclude - che preoccupa noi cittadini».