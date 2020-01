San Giovanni, paura per una 92enne scippata e trascinata per diversi metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bandito non ha avuto un briciolo di pietà. In sella ad uno scooter ha puntato un'anziana che camminava con fatica e le ha strappato la borsa facendola cadere a terra e trascinandola per diversi metri. La vittima è una donna di 92 anni che ha problemi dovuti all'età. La donna non avrebbe mai immaginato di finire nel mirino del rapinatore. Il colpo si è consumato, in pieno giorno, su un tratto di via Saturnia, a San Giovanni: una strada ad una corsia, immersa nel verde e tra palazzi di prestigio. Era il primo pomeriggio, quando l'anziana è uscita di casa per fare una breve passeggiata. Sul suo percorso ha trovato un malvivente che, avendo visto la preda portare la borsa, ha accelerato e ha preso in pieno la novantaduenne strappandole proprio la borsa e facendola cadere.La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che l'hanno fatta rimanere sdraiata, senza muoversi. In pochi minuti è arrivato il personale di un'ambulanza che ha prestato le prime cure alla vittima e l'ha trasportata all'ospedale San Giovanni. La signora è entrata al pronto soccorso in codice giallo. I medici l'hanno visitata e hanno riscontrato alcune ecchimosi causate dalla caduta. Non è grave e per precauzione è stata tenuta sotto osservazione. Intanto, è caccia da parte della polizia al criminale autore dello scippo. Gli investigatori non brancolerebbero nel buio. È infatti possibile che il responsabile sia una conoscenza della polizia del posto. Probabilmente un tossico a caccia dei soldi per una dose. L'anziana nella borsa aveva solo 50 euro. Pochi giorni fa, a Primavalle, una donna di 61 anni, mentre camminava, è stata rapinata da due individui a bordo di una Bmw che l'hanno trascinata sul cemento per alcuni metri. La vittima è stata portata in ospedale ma anche per lei la prognosi è stata lieve.