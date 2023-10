Una notte con Bonnie a caccia di stelle

Una donna che fa parte della storia del cinema e un lavoro che non è ancora apprezzato come meriterebbe. Ed ecco a voi la minuta e timida newyorkese Bonnie Timmermann. Una delle più famose casting director del mondo: raggiunge il cinema Troisi per un bagno di folla con fan a colleghi. Ma soprattutto per vedere il film a lei dedicato, “Bonnie”, di Simon Wallon, e rispondere alle domande del pubblico. L'evento, organizzato dall'Unione italiana casting directors, catalizza attori, registi, produttori, sceneggiatori e ovviamente casting. Un richiamo che non può non attirare star del calibro del regista Abel Ferrara, in total black, ma anche di Carolina Crescentini, in elegante tailleur bianco su top di raso chiaro, al braccio del suo Francesco Motta. Scambio di sguardi da innamorati. Passano l’attrice Lia Grieco, in jeans e spolverino beige, con la sua dolce metà, il cantautore Fulminacci, che si concede una birra prima della visione.

Flusso glam inarrestabile.

Ecco Adriano Giannini, Elena Radonicich, lo spassoso Filippo Timi, in chiodo marrone, Fabrizia Sacchi, Valentina Bellè, sensa un filo di trucco. Sorride ai flash Valentina Lodovini. Posano Lidia Vitale, in top dorato, Fabrizia Sacchi e Francesco Acquaroli. Arrivano Cecilia Dazzi e Sara Serraiocco e poi Edoardo Natoli, Carlotta Natoli, in elegante mise blu, che abbraccia la regista Michela Cescon, in lungo fantasia sui toni dell’azzurro. Flash per Paolo Calabresi e Vinicio Marchioni, in trench blu, e poco dopo per la moglie Milena Mancini. E ancora Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro e Neri Marcorè. Lungo le scale che immettono al cinema, si parla molto della pellicola in programmazione, presentata alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2022. Dopo quella visione si sapeva di più sul lavoro della Timmermann, che ha scoperto e lanciato a livello internazionale attori come Steve Buscemi, Benicio Del Toro, Natalie Portman, Liam Neeson e Bruce Willis. «Oggi le donne possono lottare per ruoli migliori, c’è molto da fare», dice la casting. Applausi a fine proiezione e poi l’incontro con lei, moderato dalla presidente dei David di Donatello Piera Detassis. Ed è un fuoco di fila di domande e curiosità. Cocktail e brindisi a seguire.