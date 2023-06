Al via i giovedì del cocktail e le «Conversazioni aperte» al Sant'Alessio

Presso il parco urbano dell'ASP S. Alessio Margherita di Savoia, in viale C. T. Odescalchi 38, al via un ciclo di appuntamenti di approfondimento e di apertura verso la comunità attraverso le modalità classiche dell'estate, gustando un aperitivo e con tanta musica. "I giovedì del cocktail" sono infatti un momento rivolto alla cittadinanza per vivere a pieno un bene della collettività quale il Giardino Invisibile, un percorso sensoriale posto nel parco dell’ASP S. Alessio MdS, la più grande struttura del Centro e Sud Italia che da oltre 150 anni si occupa di riabilitazione, educazione, formazione e inclusione sociale di ciechi, ipovedenti e persone con disabilità aggiuntive a quella visiva. Si parte il 15 giugno con un appuntamento dal titolo "abbiamo bisogno di dolcezze e non di zuccheri.

Conversazioni aperte sulla terza età", in occasione della Giornata internazionale contro l'abuso sulle persone anziane. Il programma, variegato e sviluppato in partnership con il Lions Club Sacrofano Formello, prevede una campagna di prevenzione del diabete grazie ad un camper messo a disposizione dai Lions che offrirà visite specialistiche. Dalle 10:00 alle 13:00 infatti sarà possibile aderire allo screening gratuito e raccogliere materiale informativo per conoscere e prevenire una delle patologie più diffuse nelle società occidentali.

Dalle ore 17:00 diretta streaming su www.radio32.net, curata da A Tutta Radio!, progetto di web-radio e podcasting del Sant'Alessio sviluppato di concerto con Radio 32 La Radio Che Ascolta. Durante la diretta si affronteranno alcuni i temi legati alle fragilità della terza età con tanti ospiti e rappresentanti di enti attivi nel settore della cura ed assistenza agli anziani operanti sul territorio di Tormarancia.

Il programma proseguirà inoltre per altri quattro giovedì tra giugno e luglio: il 22 giugno con l'appuntamento dal titolo "Vacanze romane in via Margutta. Conversazioni aperte per disvelare il buio oltre la siepe"; il 6 luglio con la diretta intitolata "Amore e Psiche. Conversazioni aperte sulla salute mentale e la voglia d'amare", significativa perché suggella l'incontro tra i variegati mondi della minorazione visiva e dell'utenza della salute mentale; il 13 luglio sarà di scena un tema sensibile alla comunità dei ciechi e degli ipovedenti, con un appuntamento dal titolo "Da Marrakech a Ostia... un mare di libri per tutti. Conversazioni aperte sull'accessibilità all'editoria", partendo dal trattato di Marrakech stipulato sul tema; si chiuderà giovedì 20 luglio con un momento di approfondimento delle attività del Sant'Alessio per l'anno di attività 2023-2024, con la diretta dal titolo "ConTatto... si parte! Conversazioni aperte sui servizi socio-educativi del Sant'Alessio MdS". Ogni giovedì, a partire dalle ore 17,00, non mancate al parco urbano di viale Odescalchi di Roma e su www.radio32.net con le "Conversazioni aperte" del Sant'Alessio MdS e dei suoi partner.