Roma, Bebe Vio, Francesco Totti e le celebrità: emozioni sportive allo Stadio dei Marmi

Una serata di divertimento e spettacolo che la pioggia non ha fermato, così come non si ferma la forza di volontà dei ragazzi che hanno preso parte a WEmbrace Games. L’undicesima edizione dei giochi supportati da Art4sport, Associazione Onlus di Bebe Vio Grandis che si adopera per i ragazzi disabili e che, con questo evento, punta a raccogliere fondi per l’acquisto di attrezzature utili all’attività paralimpica (come le tecnologiche protesi per attività agonistica). Un abbraccio corale, come suggerisce il titolo dell’evento, per una nuova idea di un mondo che sia più ‘a misura di tutti’, nessuno escluso.

Lo sport come superamento dei limiti fisici - una religione per Bebe che in questo anno si è anche laureata - e che, alla serata, approccia con la sua solita energia, raccontando attraverso l’associazione e la sua personale vicenda umana e sportiva, le sconfinate possibilità che solo lo sport può offrire.

“Ha smesso anche di piovere e poi c’è il capitano.

Poi anche il fondatore della ‘Roma Calcio Amputati’, Arturo Mariani in campo con il comico Andrea Pisani e Beatrice Arnera, seguiti da Jill Cooper, Samuel Peron e Sergio Parisse. Idoli in rete quanto al cinema, Danilo Da Fiumicino, Cristiano Caccamo con l’amica Federica Zacchia e poi Guglielmo “Willwoosh” Scilla, con Vicky Piria, Ruben Bondì e Gilles Rocca al seguito. Non mancano nemmeno Gabriele Muccino, Fellow, Amanda Campana, Ludovico Tersigni e Alessia Zecchini, per una festa sportiva in cui, un gioco dopo l’altro, si scende in campo per “cambiare le regole del gioco”, oltre le barriere della mente e del cuore.