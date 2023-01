Mercoledì 4 Gennaio 2023, 08:34

La Cantata dei Pastori è arrivata ieri sera alla Sala Umberto travolgendo gli spettatori con sorprese continue, colpi di scena imprevisti, risate irrefrenabili e lacrime di commozione. Uno spettacolo imperdibile messo in scena con la solita maestria da Peppe Barra, che insieme a Lamberto Lamberti è riuscito a ricreare perfettamente le atmosfere natalizie vissute nel napoletano quando il vero dilemma dopo la cena della vigilia era se dirigersi verso la Messa o a teatro. Sicuramente non hanno avuto dubbi i tanti ospiti che sono arrivati presso la Sala a due passi da piazza di Spagna. L'attesa dell'apertura del sipario è stata l'occasione per scambiarsi gli auguri di buon anno e di conversare, degustando un aperitivo o un calice di vino, nell'accogliente foyer. Scambi di regali fra l'attrice Claudia Campagnola, sgargiante cappello rosa shocking in testa e in una breve pausa romana della tournée in giro per l'Italia con lo spettacolo Trappola per topi, e l'autore Paolo Lolli. Si rilassa, conversando con un'amica anche Maria Carolina Salomé, in veste di scrittrice dopo una vita vissuta sul grande schermo. Entra la vulcanica attrice partenopea Barbara Foria. Scherza con i fotografi, fa finta di spazientirsi ma poi mostra orgogliosa i suoi orecchini raffiguranti la regina Elisabetta. Nel frattempo incrocia lo sguardo con la signora Lella Bertinotti. Le due si stringono in un tenero abbraccio e si concedono insieme ai flash. Ecco arrivare anche la brava Edy Angelillo sempre sorridente e cortese. A pochi minuti dall'inizio prendono posto in sala anche Dagospia Roberto D'Agostino, in compagnia della moglie Anna Federici, la giovane attrice Sofia Taglioni, il regista Giancarlo Scarchilli, il volto tv Alda D'Eusanio, la coppia di attori e nella vita Pino Ammendola e Maria Letizia Gorga e il manager dei vip Antonio Flammini. Si spengono le luci è finalmente entra in scena lui, Peppe Barra, che indossando l'amata maschera di Razzullo, pulcinellesco scrivano, da il via allo show che pur attenendo al poema religioso, al dramma pastorale e alla commedia dell'arte, si è trasformato, nel corso del settecento, dell'ottocento e del novecento, in un gustoso e glorioso pasticcio di sentimento religioso e di teatro comico. Accanto a lui un partner di eccezione come Lalla Esposito nei panni di Sarchiapone. La coppia teatrale da vita alle buffe vicissitudini dei due poveracci napoletani catapultati in Palestina proprio nei giorni dello scontro titanico tra gli Angeli e i Demoni e mentre Maria e Giuseppe cercano un riparo per la nascita di Gesù. In platea si ride di gusto. Il tempo sembra essere tornato indietro di tanti anni quando la vita era più leggera e spensierata. Un lungo applauso alla fine dello spettacolo riporta tutti nella frenetica e dura realtà.