In tempo di streaming, mentre per effetto della pandemia continuano a chiudere molti cinema, l’apertura di una sala è una bellissima notizia. E lo è ancora di più se si tratta della rinascita di uno storico locale che sembrava condannato a sparire definitivamente per lasciare il posto a un negozio, magari a una palestra o chissà a cos’altro ancora: completamente ristrutturato grazie a Bnl e Gruppo Bnp Paribas, è riaperto dopo tre anni l’Azzurro Scipioni, fondato dal poliedrico cineasta Silvano Agosti nel 1983 e rimasto per un quarantennio simbolo del cinema d’autore, indipendente, sperimentale, libero. In via degli Scipioni 82, nel cuore del quartiere Prati, i romani potranno dunque ritrovare i film di qualità, gli incontri, i dibattiti secondo la programmazione gestita da L’Immagine Ets di Corrado Azzollini. La Banca ha alle spalle una lunghissima storia di sostegno al cinema: ha contribuito alla produzione di 5mila film, è partner di manifestazioni prestigiose come la Festa di Roma, i Nastri d’argento, Cinema in Piazza, Rendez-vous, Visioni dal mondo e aveva già partecipato alla ristrutturazione del Cinema Troisi, un’altra sala rimasta chiusa per anni.

VEICOLO DI CULTURA

«Bnl e il Gruppo Bnp Paribas hanno voluto che Azzurro Scipioni proseguisse nella sua opera evitandone la chiusura e con essa la fine di una storia, fatta di impegno e passione», spiega all’inaugurazione Claudia Cattani, la presidente della Banca, «per noi sostenere il cinema significa, da oltre 80 anni, accompagnare percorsi virtuosi come questi e aver contribuito alla realizzazione di oltre 5000 film nazionali e internazionali. Il cinema è un veicolo di cultura oltre che un fattore di sviluppo sociale e crescita economica». La notizia della ristrutturazione era stata data nell’ottobre scorso alla Festa di Roma e ieri c’è stata la solenne riapertura con taglio del nastro, discorsi, una buona dose di commozione. Il primo giorno della “rinascita” ha riproposto alcuni “cult” legati all’Azzurro Scipioni: il cortometraggio Exit di Pino Quartullo e Stefano Reali (candidato all’Oscar nel 1987), un inno al cinema e alla magia del grande schermo ambientato nel 3053, e il film di Franco Piavoli Il pianeta azzurro, sinfonia di immagini senza attori e senza dialoghi, prodotto dallo stesso Agosti che fondò la sua sala proprio per poterlo mostrare al pubblico mentre i locali tradizionali lo rifiutavano: «Volevo trovare uno spazio alternativo», spiega il regista, classe 1938 e sempre un’energia da vendere, «ho sempre creduto nel cinema e ho sempre considerato la mia sala una piccola, deliziosa trattoria circondata da mense industriali, cioè i cinema destinati ai film commerciali». All’inizio della sua avventura il regista, sceneggiatore, produttore e montatore (firmò anche I pugni in tasca di Bellocchio), aveva impiegato i sedili dismessi di un Boeing 747. Oggi gli spettatori vengono accolti da poltroncine di velluto blu e impianto sonoro di ultima generazione. In quarant’anni, nella storica sala si sono avvicendati maestri come Scola, Antonioni, Bellocchio, Monicelli. Tra i momenti indimenticabili spicca l’incursione di Ennio Morricone che intonò al piano l’aria di C’era una volta in America, mentre un altro compositore premio Oscar, Nicola Piovani, improvvisò l’accompagnamento della “danza dei panini” nel capolavoro muto di Charlie Chaplin La febbre dell’oro.

PROGRAMMA

Oggi alle 10 è in programma una maratona musicale a cura di Musicopaideia (ingresso libero, obbligo di prenotazione) e alle 17 verrà proiettato il film di Mimmo Calopresti Gianni Versace: l’imperatore dei sogni. Domani, giovedì, alle 17 sarà il turno del film Gli agnelli possono pascolare in pace di Beppe Cino. Nei week end Agosti ripristinerà un “classico” della sala: le sue chiacchierate con il pubblico alla scoperta, o riscoperta, dei capolavori del cinema.

