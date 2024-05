Istituto Meschini, lettura di testi inediti del fondatore Erminio e di Joyce il 30 maggio per i 120 anni dell'ente

Un compleanno speciale quello dell'Istituto Meschini di Roma che per i suoi 120 anni il 30 maggio organizzerà una lettura di opere inedite del fondatore dell'istituto e inventore della stenografia Erminio Meschini e dello scrittore James Joyce.

Tra le aule dell’Istituto a Roma, in via delle Conce 20, grazie alla lettura interpretata da attori professionisti, prenderanno vita l’inventore Erminio Meschini ma anche lo scrittore James Joyce, docente presso l’Istituto nel 1906, e saranno narrati i principali fatti che hanno segnato la storia dell’Istituto. Il reading sarà interpretato dalla scuola Actors Gym Studio di Roma di Valerio Morigi.

L'evento

«È un compleanno speciale: ci permette di riflettere sull’evoluzione della formazione professionale e, di conseguenza, dell’istituto stesso, che è sempre stato al passo con i tempi, ma contemporaneamente ci spinge a guardare alle nuove sfide del futuro, afferma la direttrice della formazione, Marta Meschini.

La missione resta quella di progettare ed erogare servizi di formazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per favorire l’inclusione sociale, lo sviluppo personale e professionale delle persone, contribuendo al contempo alla crescita delle economie territoriali e delle organizzazioni aziendali», conclude.

Durante l'incontro, i saluti istituzionali della Regione Lazio, ente di riferimento dell’istituto, saranno affidati all’assessore Fabrizio Ghera, mentre in rappresentanza del Comune di Roma ci sarà l’assessora Sabrina Alfonsi.

L'istituto

«Tutti credono che abbia impiantato chissà quale grande scuola e mi viene da ridere. Ufficio con tre sportelli per la direzione, amministrazione e cassa, vi si vede sempre la stessa testa. Così io rappresento 7 persone: un direttore, un segretario, 4 professori e un portiere!». Così scrive alla famiglia Erminio Meschini nel 1903 da Berlino, dove ha messo su una “ecole des langues”; un anno dopo, nel 1904, con la medesima ironia e versatilità il professore, nonché inventore dell'omonimo sistema stenografico, fonda il primo Istituto per l'insegnamento delle lingue a Roma, in Via del Tritone 62.

Da qui parte la storia dell’Istituto Meschini, l’ente romano per la formazione e servizi per il lavoro, che quest’anno compie 120 anni di attività, e giovedì 30 maggio festeggerà con un “reading” di alcuni scritti inediti di Erminio Meschini e di altri documenti poco conosciuti dell’epoca della fondazione del Centro.

Da un'invenzione che oggi sembra lontana da noi ma che ha avuto una grandissima importanza, la stenografia, fino all’utilizzo attuale dell’intelligenza artificiale, passando per le prime perforatrici dell'azienda statunitense International Business Machines Corporation (Ibm) a scheda e i personal computer: in un secolo e oltre di storia, l’istituto Meschini con i propri corsi di formazione per cittadini e aziende ha percorso e marcato tutte le principali tappe del progresso tecnologico, con l’obiettivo di promuovere l’occupazione, valorizzando le persone.

Ma non solo tecnica e tecnologia: nel 2003 l’istituto Meschini ottiene l’accreditamento Regionale per l’erogazione dei corsi di formazione sovvenzionati dal Fondo sociale europeo e vengono realizzati così progetti che spaziano dall’informatica alla sanità, all’economia, alla psicologia, fino ai corsi per operatore socio sanitario e per interpreti della lingua dei segni.

Dal 2023 sono attivi anche i corsi del Programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), finanziati dal Pnrr, tra cui quelli che affrontano l'intelligenza artificiale, in particolare la tecnica del deep learning che insegna ai computer ad elaborare i dati in un modo che si ispira al cervello umano.

Il corso di machine learning e deep learning è rivolto a donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni e ha come sbocco lavorativo tutte quelle attività che si occupano di machine learning engineering.