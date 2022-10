Domani all'Auditorium lezioni di yoga e di danza indiana gratuite, gli induisti festeggiano con i romani la Festa della Luce

Lezioni di Yoga gratuite e aperte a tutti, spettacoli di danza Bollywood, laboratori di danza classica dell’India in stile Bharatanatyam e per finire il concerto della star del violino Subramaniam e della cantante Kavita Krishnamurti: domani all'Auditorium di via della Conciliazione l'Unione Induista Italiana ha organizzato la IX edizione di Diwali, la ricorrenza induista più attesa in India, con una raffica di eventi aperti al pubblico fino ad esaurimento dei posti. A partire dalle 11, proseguendo fino alle 23, l’Auditorium ospita una giornata ricca di musica, danza, arte e cultura indiana. Al Festival della Luce è possibile prenotarsi o avere informazioni a questo indirizzo: diwali22



LABORATORI - FOYER:

ORE 11.30 - 12.30 YOGA CLASS

ORE 13.00 - 14.00 YOGA CLASS

ORE 15.00 - 16.00 LABORATORIO DANZA BOLLYWOOD

Negma Group

PREMIAZIONE KOLAM

ORE 16.45 Federfiori

SPETTACOLI - FOYER:

ORE 17.00 - 18.00 SPETTACOLO MARIONETTE RAMAYANA

Neelima Penumarthy

Igor Orifici e Silvia de Ambrogi

CERIMONIA DELL’ARTHI E SALUTI ISTITUZIONALI

ORE 19.30 - SALA GRANDE

LABORATORI PICCOLI GRUPPI - FOYER:

ORE 11.30 - 12.30

ORE 14.00 - 15.00

ORE 18.00 - 19.00

LABORATORIO TEATRO DELLE OMBRE

igor Orifici e Silvia de Ambrogi

SPETTACOLI - SALA GRANDE

ORE 20.00 - 21.15

CONCERTO CLASSICAL & BEYOND