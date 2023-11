Roma, a Palazzo Colonna un brindisi stellare: da Laura Chiatti, ad Alba Parietti e Caterina Balivo, è la festa di Franciacorta

È bastato un inequivocabile oggetto per capire che sarebbe stata una serata indimenticabile: un flute di bollicine. Il brand Consorzio Franciacorta ha inaugurato la stagione delle festività con una cena esclusiva nella storica Coffee House di Palazzo Colonna, in Piazza SS. Apostoli. Nella location in stile rococò arrivavano le attrici Laura Chiatti in rosso, si salutavano la direttrice della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato e Nicoletta Romanoff con l’amato Federico Alvera, Ludovica Bizzaglia arrivata con Riccardo Mandolini, Beatrice Bruschi e Serena De Ferrari. «È un piacere - dichiara Silvano Brescianini, Presidente del Consorzio Franciacorta - tornare nella Capitale, in uno dei palazzi più importanti e antichi della città, per brindare con amici vecchi e nuovi alle imminenti festività». In nero saliva le scale la conduttrice televisiva di “La volta buona” Caterina Balivo e in sala brindavano l’imprenditore Lorenzo Bassetti e il cantante Biondo. Alba Parietti era insieme all’amato Fabio Adami, ma si riconoscevano anche il cantante Lorenzo Licitra, Massimo Ghini e la figlia Camilla, l’attore Gabriele Rossi, le ballerine Lavinia Comelli e Giulia Pauselli; Ernesto D’Argenio che interpreta Italo Pierron in "Rocco Schiavone”.

Il raffinato menù della serata è stato curato da due chef d’eccezione, arrivati appositamente dalla Franciacorta: Philippe Leveillé del Miramonti L’Altro di Concesio con due stelle Michelin e Augusto Pasini del ristorante Hill Colle di Erbusco.

Del mondo del giornalismo televisivo entravano Cesara Buonamici giornalista del Tg5 e opinionista per “Grande Fratello” che salutava Emilio Carelli direttore editoriale di Fortune Italia, Claudio Cerasa direttore de Il Foglio e la collega Cristina Parodi anche imprenditrice per il brand Crida. I colleghi del Tg5 Costanza Calabrese, Susanna Galeazzi e Dario Maltese scambiavano qualche commento con Marco Carrara di Agorà e Daniela Ferolla conduttrice di “Unomattina” su Rai1. La stuzzicante cena è stata abbinata a diverse tipologie ed etichette di Franciacorta, partendo dal Brut fino ad arrivare al Dosaggio Zero ed al Rosé. Un’occasione per raccontare non solo l’eccellenza vitivinicola ma anche quella gastronomica di un territorio simbolo dell’eccellenza e dello stile italiani.