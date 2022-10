Brescia, la montagna sul lago che si trasforma in autunno: quel profumo e i colori dei boschi

Sabato 8 Ottobre 2022, 10:01

L'autunno in tutta la sua bellezza regala panorami mozzafiato da godere in diverse parti d'Italia, come la zona del Lago Iseo incastonato tra i vigneti della Franciacorta a sud e le cime boscose della Valcamonica a nord, alla ricerca di sapori autentici e della bellezza di piccoli borghi d’arte. Situato tra le città di Bergamo e Brescia, è un incanto con il primo foliage autunnale e gli appuntamenti enogastronomici del generoso territorio che lo circonda. Percorsi ciclabili, pedonali, sentieri tra paesaggi naturali, parchi, riserve, grotte e cime boscose fanno da padrone. Chiunque può trovare qualche attività da svolgere: trekking, escursione di vario tipo, degustazioni. Infine, il lago d’Iseo ospita una cantina davvero originale che solo in pochissimi possono visitare. Si può accedere solo se muniti di muta e bombole perché il vino è tra i fondali. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

