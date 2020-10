Roma, nasce il premio dedicato a Giulietta Masina per artisti impegnati nel sociale: il riconoscimento ad Anna Foglietta

Nasce il primo riconoscimento dedicato a Giulietta Masina promosso da Oltre le parole onlus, con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con Dire Fare Cambiare ed ETRU – Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che avrà luogo sabato 10 ottobre 2020 alle ore 21,00 presso l’ETRU (Piazzale di Villa Giulia 9 a Roma). Il premio ideato dalla onlus Oltre le Parole e fortemente voluto dal presidente Pascal La Delfa, è al suo “anno zero” in vista della prossima edizione che coinciderà con il centenario della nascita dell’artista e, ci si augura, con minori restrizioni e più possibilità nel coinvolgere il pubblico dal vivo. Il premio vuole conferire un riconoscimento a una artista che, oltre alla sua rilevanza professionale, abbia un importante attenzione in prima persona verso il mondo del “Sociale”. Per la prima edizione del premio è stata scelta l’attrice Anna Foglietta, Madrina dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia e artista nota per ruoli teatrali e cinematografici molto coerenti con le tematiche sociali, ma che innanzitutto è Presidente della onlus “Every child is my child” composta da tante persone dello spettacolo che si sono spese a sensibilizzare l’opinione pubblica dicendo “Basta” alla guerra in Siria e che è a sostegno di organizzazioni nazionali, europee e internazionali a difesa dei diritti civili dei bambini, alla promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte all’opinione pubblica e ad ogni soggetto pubblico istituzionale o privato sui temi legati all’infanzia, di attività di raccolta fondi a sostegno di bambini in stato di difficoltà economica e sociale, di disagio o di salute precaria anche a causa di conflitti locali o emarginazione di ogni tipo. La serata sarà condotta dalla giornalista RAI Baba Richerme, nota voce di Radio Rai esperta del mondo cinematografico. Il premio sarà consegnato da Simonetta Tavanti, nipote di Giulietta Masina. La serata sarà introdotta dalla tromba del M° Domenico Agostini e sarà presente anche l’artista Salvo Ardizzone che ha realizzato l’effige del premio, esposta per l’occasione. Il Museo Nazionale Etrusco di Valle Giulia è celebre per la sua attenzione alle contaminazioni tra le arti: sede di prestigiosi set cinematografici come “La grande bellezza” e del prestigioso premio letterario “Strega” di cui esistono diverse immagini a testimonianza dell’abitudine di Giulietta Masina a presenziare alla manifestazione, motivo per cui siamo ancora più felici dell’accoglienza del direttore Valentino Nizzo. Il Premio Giulietta Masina è parte del progetto denominato “Si ripArte” sostenuto dalla Regione Lazio. L’accesso sarà gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail segreteria@teatrocivile.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA