Roma si prepara ad ospitare per la prima volta gli americani Vio-lence

Serata incendiaria quella di domani sera al Traffic Live Club di Roma: per la prima volta, in quasi 40 anni di onorata carriera, i Vio-lence si esibiranno su un palco italiano. Provenienti da San Francisco e formatisi nel lontano 1985, i Vio-Lence sono stati tra i gruppi di maggior impatto nella seconda ondata del thrash metal americano. Arrivarono sul mercato nel 1988 col loro debutto discofrafico "Eternal Nightmare", ad oggi considerato un classico del thrash metal, che si caratterizzò subito per un sound estremamente aggressivo.

Nel 1990 uscì la seconda release, "Oppressing the Masses", un album sicuramente meno d'impatto rispetto all'esordio, ma molto più tecnico e ragionato. Nel 1993 giuse il terzo lavoro in studio, "Nothing to Gain", che però ebbe scarsissimo successo, in un periodo tra l'altro poco felice per il thrash metal.

Difatti, poco dopo, la band si sciolse. Nel 2019 il gruppo si è riunito e nel 2022 è tornato sul mercato con un EP che ha attirato l'attenzione di tutti. Domani sera, Roma sarà protagonista della prima calata italica di questi storici musicisti statunitensi, pronti a dare una lezione di sano thrash old school. Ad inaugurare la serata, ci saranno i Criminal Madhouse Conspiracy, thrashers romani attivi dal 2020, seguiti poi dai Razgate, toscani dediti anche loro ad un robusto thrash metal. A portare i Vio-lence in Italia per la prima volta ci hanno pensato ERocks Production e Hellfire Booking Agency, dando così la possibilità ai fan italiani di assistere all'esibizione di un vero gruppo di culto.