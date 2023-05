Roma celebra la bellezza con un party esclusivo al Palazzo delle Esposizioni

La bellezza celebra Roma e Roma si riempie di star. Al “Miamo Gala Night” di Palazzo delle Esposizioni tappeto rosso per tante stelle del mondo del piccolo e grande schermo. Una serata speciale all’insegna del look perfetto e della salute della pelle, nella suggestiva cornice del celebre museo di via Nazionale: luogo d’elezione di arte, cultura, scienza e, appunto, bellezza. Roma è uno dei luoghi più cari ad Elena Aceto di Capriglia, presidente e co-founder di Miamo. «Il bello di cui ci circondiamo - dice la manager - ci aiuta a vivere meglio. Roma è una città unica al mondo».

L’evento esclusivo decolla nella splendida Serra del Palazzo delle Esposizioni, un openspace di vetro dall’architettura ricercata, che offre stimoli sensoriali unici.

Tra giochi di illuminotecnica e dj set, una serata che brilla anche per gli ospiti illustri che vi partecipano, tutti in smoking e abiti da gran sera: la celebre coppia Clizia Incorvaia, attrice e influencer con Paolo Ciavarro, l’attore e sceneggiatore Paolo Morelli e la sua compagna l’attrice Gloria Bellicchi.

Presenti volti noti della televisione e del cinema come Fanny Cadeo in bianco, Cecilia Capriotti, Angela Melillo, Christian Marazziti, Eleonora Pieroni, la voce di Roma Elena Bonelli, Giorgio Lupano con Enrica Pintore e ancora Myriam Fecchi, Milena Miconi, Elisabetta Pellini in black, Roberta Beta, Antonella Salvucci, Gio’ di Sarno, la conduttrice Monica Marangoni, la solare Tosca D’Aquino, Nadia Bengala, Eliana Miglio in blusa rosa, l’influencer Giulia Palombini, Pascal Vicedomini, Sergio Valente e tantissimi altri tra influencer e socialites degli ambienti romani e non solo, per una serata mondana all’insegna dell’eleganza.

Goloso buffet dinner con i piatti firmati dagli chef Alessandro Cerciello e Antonio Savino a base di sfizi di pesce e di carne. E poi brindisi finale con mega torta celebrativa con logo e tutta la famiglia della presidente Aceto di Capriglia sotto i riflettori: la figlia ricercatrice Camilla, il figlio manager Giovanni e il marito chirurgo Camillo D’Antonio. Dj set fino a tardi su note anni Novanta e Settanta con un brano dedicato al mondo del beauty.