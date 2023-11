Premio Vesta, al via il 14 dicembre il concorso letterario della generazione Z

Al via 14 dicembre la seconda edizione del Premio Letterario Vesta, riconoscimento rivolto agli autori esordienti laziali di età compresa fra i 18 e 31 anni. La cerimonia di premiazione avverrà presso la Protomoteca in Campidoglio. «Il Premio Vesta - dichiara la fondatrice Sara Matteucci - nasce dall’idea di celebrare la generazione zeta aprendo un sipario sulla scrittura inedita. Il premio nasce nel 2021, nell’era post Covid, in cui alcuni frammenti di vita sono stati necessariamente rivisti per far fronte all’emergenza: non potevamo cercare fuori, abbiamo provato a tornare dentro di noi; nelle nostre case abbiamo frequentato librerie, autori e autrici ci hanno accompagnato nella bolla temporale che ha visto il mondo fermarsi.