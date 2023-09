Roma, un "Premio d'Autore" al bello delle donne

Un premio per sensibilizzare l’opinione sul tema della violenza di genere. Un evento per promuovere la lotta ad una piaga sempre più profonda, troppo radicata in una società che non può definirsi civile, ogni qual volta una donna muore per mano di un uomo che le promette amore. Si chiamano “consorelle” durante la cerimonia svoltasi nella Sala della Regina a Palazzo Montecitorio, laddove è andato in scena il “Premio Donna d’Autore e Special Awards 2023”, diretto artisticamente dalla sua fondatrice, Anna Silvia Angelini, presidente di A.I.D.E. Nettuno – Associazione Indipendente Donne Europee, con la conduzione di Vittoriana Abate, giornalista e volto TV di “Porta a Porta”.

Il corridoio dei busti conduce il pubblico verso l’ala liberty del palazzo che poi porta nella sala di rappresentanza che ospita i convegni e gli eventi culturali promossi dalla Camera. Un pomeriggio romano diverso dal solito, istituzionale, con donne e uomini riconosciuti meritevoli dalla settima edizione del premio nato nel 2013 e che quest’anno, ha visto ritirare la targa alle attrici Karin Proia, Maria Rosaria Omaggio, Patrizia Pellegrino, seguite dai giornalisti Rai, Daniela Di Marzo e Stefano Buttafuoco.

Tra le prime file premiata anche la psicoterapeuta sociale Maddalena Cialdella, la collega Simona Abate, poi l’attrice di musical Laura Di Mauro accompagnata all’evento dall’amica Barbara Capponi, volto del TG1.

Ma Milena è forte e, come Linda Morberg, guarda il pubblico negli occhi invitando le donne a mancare a quell’ultimo e fin troppo spesso fatale appuntamento. Nel parterre allietato dal prologo musicale ad opera dei maestri Gaspare Maniscalco al violino e Alberto Cicero alla fisarmonica, impegnati in un intenso “Libertango” di Piazzolla, anche la fashion designer Fina Scigliano, ideatrice del gioiello delle Donne d’Autore.