Più libri più liberi: suggerimenti per gli eventi del 9 dicembre

Tra volti noti del cinema, della musica, della tv e del giornalismo che si affiancano agli scrittori nella presentazione di libri ma anche nei dibattiti sui temi di attualità prosegue a La Nuvola dell’Eur la fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi” che si concluderà domani con la giornata finale e con tanti appuntamenti.

Più libri più liberi: a Roma dal 6 al 10 dicembre 500 editori e 650 eventi

Piú libri piú liberi, l'evento all'Eur

Sono ben 500 gli editori presenti per un totale di circa 650 eventi organizzati nelle varie sale che ospitano gli appuntamenti di questa edizione prenatalizia.

Qualche suggerimento quinti a chi oggi deciderà di cedere all’irresistibile odore della carta e di dedicarsi una giornata all’insegna dei libri e della lettura.

Gli appuntamenti

Alle 10.30, nell’arena biblioteche di Roma di parlerà di biblioteche in carcere con Miguel Gotor, Eugenia Fiorillo e Giovanni Solimine.

In auditorium, alle 11, sarà presentata l’Enciclopedia Calcarea di Zerocalcare a cura di Bao Publishing. Interverrà Serena Dandini.

Stessa ora, in arena Robinson, Superman vs Wonder Woman.

Al medesimo orario ma in sala Elettra sarà presentato il libro a cura di Anna Maria Pasetti e Federico Pommier Vincelli: “Isabella Ragonese, Tutta la vita dentro”. L’attrice si collegherà in diretta con la sala. A cura di Cosmo Iannone Editore.

Per la rubrica sugli scrittori che parlano di scrittori Vanni Santoni interverrà su Roberto Bolaño e Donatella Di Pietrantonio su Emmanuel Carrère.

Alle 11.30, in sala Venere, presentazione del libro di Hendrik Dey “Roma nel Medioevo. Un nuovo profilo della città 400 – 1420”, vincitore del premio The Bridge 2022.

In sala Polaris, alle 12, presentazione dei libri “Il pulcino di Kant” di Giorgio Vallortigara e “Il gatto. Manuale d’uso e manutenzione” di Lisa Signorile in collaborazione con Adelphi Edizioni e Trèfoglie.

Si parlerà di guerra, alle 12.30, in auditorium con Paolo Giordano, Francesca Mannocchi e Cecilia Sala.

Alla stessa ora, in sala Luna, verrà presentato il libro di Marco Malvaldi “La morra cinese”. Con l’autore ci sarà Dario Ferraci. A cura di Sellerio Editore.

Alle 12.30, in sala Antares presentazione del libro di Antonio Schiena “Chiodi”. Interverranno Karma B e Annamaria Carbonaro. A cura di Fazi Editore.

Valerio Mastrandrea sarà ospite invece della presentazione del libro di Valeria Carletti “A Oltranza. (Dis)avventure di una vecchia groupie.

A cura di Miraggi Edizioni, in sala Polaris, alle 13.

Chi ama i sapori della cucina romana non potrà perdersi la presentazione del libro “Me sò magnato Roma – Guida criminale allo street food della capitale” di Alessandro Bologna, alias Franchino Er Criminale. A cura di Momo Edizioni, in sala Sirio, alle 13.30.

Proseguono gli omaggi a Italo Calvino. L’appuntamento è alle 13.30, in sala Vega, con Carlotta Vagnoli, Vera Gheno e Marcello Fois.

Alle 14 sarà presentato il libro “Amazzonia. Viaggio al centro del mondo” di Eliane Brum. A cura di Sellerio Editore, in auditorium.

Alla medesima ora, in sala Polaris, Michele Santoro parteciperà alla presentazione del libri di Benedetta Sabene “Ucraina. Una controstoria del conflitto”. A cura di Meltemi Editore.

Romana Petri parteciperà invece alla presentazione del libro di Paolo Massari “Tua figlia Anita”, alle 14.30, in sala Nettuno. A cura di Nutrimenti.

In sala Cometa, alle 15, Marco Bellocchio con Paolo Di Paolo discuteranno delle parole del cinema.

Per l’appuntamento scrittori che parlano di scrittori Serena Dandini parlerà di Eve Babitz ed Elena Stancanelli di Jean Rhys, alle 15 in sala Polaris.

Alla stessa ora, in sala Elettra, verrà presentato il libro di A.K. Blakemore “Le streghe di Manningtree”. Interviene Nadia Terranova. A cura di Fazi Editori.

Si parlerà di rivolte popolari nel Medioevo durante la lectio magistralis di Alessandro Barbero a partire dal libro “All’arme! All’arme! I priori fanno carne!”. Con l’autore interverrà Giuseppe Laterza. A cura di Laterna, in auditorium, alle 15.30.

Saranno messi a confronto i delitti di Simonetta Cesaroni e Nada Cella nel corso della presentazione dei libri “Via Poma: anatomia di un delitto” di Igor Patruno e Luca Dato e “Il delitto di Chiavari” di Patruno e Giacomo Galanti, alle 17, in sala Polaris. A cura di Armando Editore.

Alle 18, in sala Luna, Elly Schlein e Marco Damilano saranno ospiti alla presentazione del libro “La società esiste” di Giorgia Sureghetti. A cura di Laterza.

Presso lo spazio Rai, alle 18.15, sarà presentato il libro “Rosa” di Veronica Pivetti.

Alle 18.30, presso l’auditorium, Patrick Zaki presenterà il suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia”. A cura di La Nave di Teseo.

Infine, dato che niente si sottrae al comico, nemmeno il Natale, sarà presentato, alle 19, in sala Elettra, il libro “Buon Natale perfidia” di Exòrma Edizioni. Interverranno Fabio Magnasciutti, Massimo Roscia, Paolo Morelli ed Emanuela Cocco.