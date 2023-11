Più libri più liberi: a Roma dal 6 al 10 dicembre 500 editori e 650 eventi

Gli appassionati di libri, i lettori seriali hanno già iniziato il conto alla rovescia. Torna, a Roma, dal 6 al 10 dicembre, presso il nuovo centro congressi della capitale, La Nuvola, progettata dall’archistar Massimiliano Fuksas,

"Più libri più liberi", la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori.

“Piu' libri piu' liberi” torna a Roma

Si tratta della prima fiera italiana dedicata esclusivamente all’editoria indipendente che ospita ogni anno circa 500 editori, provenienti da tutta Italia.

Cinque giorni e oltre 650 eventi durante i quali sarà possibile incontrare gli autori, assistere a reading e performance musicali, ascoltare dibattiti sulle tematiche di settore. Una vetrina d’eccezione perché si affaccia sulla capitale durante il periodo natalizio.

L'evento



La nuova edizione di "Più libri più liberi" offrirà un programma culturale ricco di eventi ed incontri. Lo storico Alessandro Barbero presenterà il suo nuovo libro All'arme! All'Arme! I priori fanno carne! (Laterza); lo scrittore Erri De Luca sarà presente con il suo "Cercatori d’acqua" (Giuntina). Ma ci sarà anche Patrick Zaki con il nuovo libro Sogni e illusioni di libertà. La mia storia (La Nave di Teseo) in dialogo con Pegah Moshir Pour e Marianna Aprile. Christopher Paolini dialogherà con Licia Troisi in un incontro dedicato alle creature fantastiche per eccellenza: i draghi. Vittorio Sgarbi terrà una lectio magistralis a partire dal libro Michelangelo. Rumore e paura… Saranno presenti anche Paolo Giordano, Francesca Mannocchi e Cecilia Sala che, con l’evento Zone di guerra, apriranno una riflessione sul tema del conflitto. Denunciare l’abuso – rivoluzione copernicana sarà l’incontro con Carlotta Vagnoli dedicato al tema della violenza di genere. In occasione del centenario della sua nascita sarà ricordato Italo Calvino con l'evento "Calvino più Calvino". L’evento di chiusura di Più libri più liberi, sarà invece dedicato a Michela Murgia.