Più libri più liberi: tra gli ospiti dell'8 dicembre Marcorè, Venditti, Insinna, Mogol e Nespoli

Il mercato dei libri del 2023 in Italia è stabile rispetto a quello dello scorso anno. Sono stati venduti oltre 85 milioni di libri. E molti saranno quelli che saranno acquistati in questi giorni a Più libri più liberi, la fiera della piccola e media editoria in svolgimento a La Nuvola dell’Eur.

L’evento è stato dedicato a Giulia Cecchettin, come sottolineato dal presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, e punta a battere il record di 105 visitatori dello scorso anno. L’obbiettivo è toccare quota 120.000.

Archiviate le prime due giornate si guarda agli appuntamenti dell'8 dicembre. Complice la festività potrebbero essere molte le persone che sceglieranno di trascorrere una giornata all’insegna della cultura approfittando, magari, per fare qualche regalo natalizio.

Per quelli che ci tengono all’ambiente, alle 10.30, in sala Sirio, appuntamento con “Salvare l’uomo per salvare il pianeta” e la presentazione del libro “Per non morire al verde” di Fabio Dragoni. Interverranno Chicco Testa e Lorenzo Bertocchi. A cura di Il Timone.

Alla medesima ora, all’arena biblioteche di Roma “Dimmi la tua storia. I racconti dei migranti entrano in circolo”. L’evento è curato da Biblioteche di Roma in collaborazione con l’archivio delle memorie migranti, archivio diaristico nazionale e Terre di Mezzo editore.

Sempre alle 10.30, ma nella sala Nettuno, sarà presentato il libro: “Roma. La guida ecologica, sostenibile e solidale” di Sara Bruno e Ylenia Sina. A cura di Altraeconomia.

Alle 12, in sala Giove “Poeti der Trullo: i metroromantici”. Verrà presentata la raccolta “Metroromantici III”. A cura di Interno Poesia.

Si discuterà di fronti di guerra mondiale, alle 12.30, in auditorium, con Enrico Mentana e Dario Fabbri.

Alle 12.30, in sala Luna, verrà presentato il libro di Chiara Colombini “Storia passionale della guerra partigiana” a cura di Laterza.

Alla medesima ora Francesca Fialdini presenterà il suo libro “Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”. A cura di Rai Libri.

Gli appassionati di poesia non potranno perdere l’appuntamento con la presentazione del libro di Wislawa Szymborska e Kornel Filipowicz “Meglio di tutti al mondo sta il tuo gatto”. Interverranno Wlodek Goldkorn e Vivian Lamarque. A cura di Elliot Edizioni.

Alle 13, in sala Marte, sarà presentato il libro di Flavio Parenti “La Divina Avventura”. Assieme all’autore ci saranno Antonello Venditti, Luca D’Onofrio, Sara Cremini, Francesco Codenotti e Aurora Di Giuseppe. A cura di PAV Edizioni.

Saranno affidate alla voce di Neri Marcorè le letture del libro “Il giudice Surra e altre indagini in Sicilia” di Andrea Camilleri a cura di Sellerio Editore. Introdurrà l’incontro Gaetano Savatteri. Appuntamento alle 13.30 in sala Cometa.

Enrico Bellavia, Attilio Bolzoni e Paolo Mondani racconteranno il crimine ed il potere alla medesima ora in Sala Vega.

Sempre alla stessa ora ma in sala Antares sarà presentato il libro “Il venditore di incipit per romanzi” si Matei Vişniec, a cura di Voland.

Alle 14, in sala Luna, la presentazione del libro “Magnifici ribelli” di Andrea Wulf.

Interverrà Paolo Giordano.

Carlo Coronati presenterà, alla stessa ora, in sala Polaris, il libro “Il grande anello verde di Roma a piedi”. A cura di Edizioni Il Lupo.

Alle 15, in sala Giove, presentazione del libro di Pulsatilla “Il Campo è aperto” a cura di Baldini + Castoldi.

Sellerio Editore proporrà, alle 15.30, in sala Luna, la presentazione del libro di Antonio Manzini “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sud America?”.

Omaggio a Calvino di Marino Magliani che presenterà il suo libro “Calvino, Biamonti, Magliani. Il racconto del paesaggio, lo sguardo, la luce” a cura di Exòrma Edizioni, alla stessa ora, in sala Nettuno.

Sarà presentato alle 16, in sala Polaris, il libro “Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità” di Claudio Pallottini. Interverranno Flavio Insinna e Carlotta Proietti. A cura di Carocci Editore.

Alle 16.30 in sala Sirio Viola Ardone parteciperà alla presentazione del libro “Febbre di carnevale” di Yuliana Ortiz, a cura di Sur.

Alla stessa ora, in sala Antares, appuntamento con Alice Urciolo che presenta il suo nuovo libro “La verità che ci riguarda”, a cura di 66thand2nd.

Add Editore propone per le 17, in Auditorium, la presentazione del libro di Simone Pieranni “Tecnocina”. Sarà presente Cecilia Sala.

Valerio Mastrandrea parteciperà alla presentazione del libro di Antonio Rezza “Il fattaccio”, alla medesima ora, in sala Luna, a cura di La Nave di Teseo.

Sarà presentato alle 17.30, in sala Vega, “Spazio. La sfida del presente” di David W. Brown (Hoepli). Interverranno Paolo Nespoli e Marco Brancati.

Stessa ora ma in sala Venere, appuntamento con Fabienne Agliardi che presenterà “Appetricchio”. Interverrà Simonetta Bitasi. Letture di Carolina Zaccarini. Evento a cura di Fazi Editore.

In sala Cometa, alle 18, si parlerà di scrittori fantastici e dove trovarli con Christopher Paolini e Licia Troisi.

Paola Saluzzi modererà, alla stessa ora, in sala Marte, l’incontro “Vicini ai fragili, 25 anni di Medici Senza Frontiere in Italia” nel corso del quale verrà presentato il libro “Umanità in bilico” di Giuseppe De Mola.

Alle 18.30, in sala Vega, Mogol, Dario Ballantini, Piera Vitali e Rita Pennarola parteciperanno alla presentazione del libro di Giulio Caporaso “Il potere dei morti”. A cura di Minerva.

Stessa ora, in sala Nettuno, per la lectio magistralis di Roberto Marchesini su “Etologia del desiderio. Riscoprire la propria animalità”, a cura di Edizioni Lindau.

Roma si veste di noir, alle 19, in sala Aldus, con la presentazione dei libri “Appuntamento ignoto” di Fabio Rennani e di “L’ombra del lupo grigio” di Alessandro Vizzino e Simone Pavanelli, a cura di Ugo Mursia Editore.