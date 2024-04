Premio Strega 2024, i dodici libri candidati

Sono in maggioranza scritti da donne, sette su dodici, i libri candidati alla LXXVIII edizione del Premio Strega. «Tra questi, anche due autori già stati in finale, Donatella Di Pietrantonio e Paolo Di Paolo», nota Stefano Petrocchi, presidente della Fondazione Bellonci e segretario del comitato direttivo del Premio Strega. Balza agli occhi anche la presenza di Chiara Valerio, editor di Marsilio, e di tanti romanzi letterari di peso e fuori dal coro, come quelli di Dario Voltolini e Tommaso Giartosio. I nomi dei dodici finalisti sono stati svelati in una conferenza stampa, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

Video di Claudia Rolando / AG Toiati