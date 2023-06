Roma, notte da Oscar per Ennio Morricone a piazza San Cosimato

Una folla di giovani, e di fan, prende posto sui cuscini e le sedie collocate sul selciato di piazza San Cosimato, a Trastevere, per attendere l’arrivo di due icone del mondo dello spettacolo. Gianni Morandi e il regista Giuseppe Tornatore stanno per salire sul palco dell’opening del celebre cinema sotto le stelle per presentare “Ennio”. La pellicola firmata dal Premio Oscar di “Nuovo Cinema Paradiso”, omaggio al grande compositore e maestro Ennio Morricone. Tra il folto pubblico si riconoscono l’assessore capitolino alla cultura Miguel Gotor e Marco Della Porta, presidente IV municipio. Appaiono gli attori Francesco Scianna e Lidia Vitale. Ecco Lilli Gruber.

E Morandi propone anche qualche brano infiammando il pubblico.

«Abbiamo lavorato – dice Carocci - affinché il cinema tornasse a essere occasione di incontro, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di film e la possibilità di generare un dibattito sociale costruttivo. Un impegno che portiamo avanti con dedizione da nove anni nelle piazze». 92 proiezioni, di cui tre al Cinema Troisi, 20 incontri speciali e 13 retrospettive, per un’edizione che, attenta come ogni anno al patrimonio cinematografico italiano, guarda sempre più al panorama internazionale coinvolgendo il maggior numero di paesi possibili, con l’obiettivo di offrire agli spettatori l’opportunità di scoprire opere mai distribuite, in maniera totalmente libera e gratuita.

Le retrospettive in cartellone omaggeranno Ingmar Bergman, Suso Cecchi D’Amico, John Ford, Greta Gerwig & Noah Baumbach, John Landis, Hirokazu Kore’eda, Steven Soderbergh e Denis Villeneuve. Per i più piccoli ci saranno invece i Looney Tunes e altri classici dell’animazione. Grande novità la rassegna A24 films, realizzata in collaborazione con A24, la casa di produzione e distribuzione indipendente più innovativa del panorama mondiale contemporaneo. Il Piccolo America rende omaggio agli iconici studios nell’anno del decimo anniversario.