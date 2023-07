Roma, star nell'arena e la notte s'illumina di grande cinema

Si illuminano di cinema le notti romane, in un’estate dai proiettori sempre accesi, con i quartieri della capitale che continuano ad accogliere gli spettatori a caccia di un po’ di frescura serale nei giorni più caldi di luglio. Notti in cui ritrovarsi dal centro alle borgate per il cinema all’aperto, una tradizione più che mai consolidata nella Città Eterna, dove platee colme d'attenzione, sono pronte a conoscere le nuove cine-storie attese e trasmesse in piazza, in una Roma che è un vero e proprio multisala a cielo aperto. Palpabile è l’emozione nello spazio en plein air allestito da Anec Lazio in una viva Piazza Vittorio, che ha dato il benvenuto al regista Giovanni Veronesi, in questi giorni in giro per la capitale, impegnato tra sopralluoghi e incontri per le riprese del suo prossimo lavoro.

Veronesi è stato ospite della serata omaggio al suo amico Francesco Nuti, recentemente scomparso e ricordato all’Esquilino con la proiezione del suo film dal titolo “Casablanca, Casablanca”, introdotto dal regista toscano insieme a Massimo Righetti, d’innanzi al pubblico che ha accolto le attrici Giuliana De Sio - co-protagonista di Nuti nella pellicola del 1985 -, giunta insieme alla giovane Serena Ferrari, tra i volti più caratteristici ed emblematici della fortunata serie “Mare Fuori”. Precedentemente, sempre a Piazza Vittorio, si sono visti lo sceneggiatore e autore Davide Minnella insieme all’attore Francesco Scianna, accolti insieme per la proiezione del film “Cattiva coscienza”, che è poi stato condiviso alla presenza degli stessi e in aggiunta, dell’attore Filippo Scicchitano, nell’arena di Monteverde diretta da Agis Lazio.

L’arena monteverdina ha poi salutato l’arrivo di Gianni Di Gregorio, protagonista con la sua ultima raffinata commedia dal tema amoroso “Astolfo”, tra i titoli più interessanti della stagione cinematografica.

Nel mentre a Tor Bella Monaca, l’arena in via Giovanni Castano ha salutato l'estate, con la chiusura che ha visto protagonista l'attrice di bianco vestita, Serena Rossi, che ha dispensato selfie come precedentemente fatto dalla collega Virginia Raffaele, tra le altre attesissime in arena. Per la serata conclusiva in borgata, la Rossi ha introdotto l’applaudito film “Ammore Malavita”, dei Manetti Bros. Tanti ospiti per le tante notti di cinema per cui i proiettori continueranno a restare accesi.