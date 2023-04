Roma, il cocktail in terrazza diventa più glam e al tramonto si fa festa

Una sera pazza sulla terrazza. Così recitava l’invito, all’insegna dell’ironia e del mood festaiolo, che molti romani hanno ricevuto giorni fa per un singolare cocktail on the roof. Un aperitivo sul tetto di MyTale, a piazza degli Zingari. Coloratissimo e nuovo boutique hotel dedicato all’arte e alla creatività nascosto tra i palazzi di Monti. Qui sono spesso ospitate le opere di artisti emergenti. Chi era in città non ha voluto rinunciare a un drink in un luogo magico e segreto, reso evocativo dalla colonna sonora: un mash-up vintage e ricercato, del dj Uberto Gattai. In un viavai trasversale, dal tramonto fino a tardi, tra i primi ad arrivare gli aristocratici Maria Claudia Barbiellini Amidei e Viviana Pasquini, Lorenzo e Annalisa Pucci della Genga, Caterina Mancinelli Scott e Benedetta Kojanec Carafa d’Andria.

Il cocktail in terrazza diventa più glam e al tramonto si fa festa

Appare la cantante e musicista Beatrice Sanjust di Teulada. Ecco l’attrice Eliana Miglio, Paolo Falcone, curatore di importanti mostre come quella al Maxxi dedicata ai lavori di Letizia Battaglia, con la giovane moglie Olimpia Cavriani. E ancora i collezionisti Sophie Pigozzi e Giampiero Ruzzetti, quest’ultimo in compagnia della designer Homeyra Crespi, appena atterrata a Roma da un lungo viaggio in Thailandia, e le giovanissime young hotel manager Almudena Rodriguez Serrano e Eva Fòrmica.

I padroni di casa Claudio Riefoli e Giuliano Cassissa salutano i tanti ospiti, tra animate conversazioni e brindisi con i signature cocktail. Classici rivisitati dagli originali nomi con cadenza romana come Nangeloazzuro, Llongailand, Londonmmiul, Ummingiulep e i richiestissimi Matai e Pornostare Martini, preparati con ricette e infusi segreti dal barman Stefano Cristiani. In un’atmosfera divertente e in un continuo su e giù per le scale dei piani dell’hotel, ognuno di un colore diverso, dedicati all’antica Roma, al Rinascimento e all’Era moderna, raggiungono la terrazza la scrittrice Francesca Ferreri dell’Anguilla, arrivata da Catania per l’occasione, gli architetti Andrea Truglio e Peter Marangoni, le blasonate Daphné de Jamblinne de Meux e Benedetta Lignani Marchesani, i gemelli Adriano e Gianluca de Vito, rispettivamente ingegnere medico, con le fidanzate Gaia Salvatori e Sofia Patrizi Montoro. E poi la fashion designer Maria Federica Bachiddu.

Non si perdono lo sguardo sui tetti della Città Eterna Guglielmo Giovanelli Marconi, l'opinionista Giuseppe Fantasia, lo storico gioielliere Giuseppe Petochi con Chiara Anguissola d’Altoè, l'avvocato Carlo Macallini, Giuseppe Ferrajoli di Filacciano con la sua Olga Barisnikova e le artiste Francesca Cesaroni e Micaela Legnaioli. Tutti deliziati dai golosi manicaretti proposti, come le soffici focacce homemade con i pomodorini ispirate alla Puglia e i mini maritozzi salati con ripieno di frutti di mare e verdure.