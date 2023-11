Dal boom del whisky alla riscoperta dei bar d'hotel, i tre mixology trend

Per chi ama il mondo dei cocktail e del bere miscelato di qualità il World Cocktail Championship 2023, il campionato mondiale di bartending organizzato da IBA (International Bartenders Association) è un evento memorabile, imperdibile ed emozionante.

Nonché un'opportunità unica per parlare con i piú affermati professionisti del settore per tracciare un quadro della situazione e individuare le tendenze del settore.



Dove sta andando la mixology? "Intanto, verso drink low alcol. I cocktail a bassa gradazione alcolica non sono una moda passeggera, ma una vera rivoluzione nei consumi. E sono destinati a diventare un costume radicato", risponde senza esitazione Giorgio Fadda, presidente IBA.

I migliori bartender d’Italia? Francesca Aste e Mauro Suman



E poi, che cosa berremo? Dopo il boom del gin "sarà tempo di cocktail a base whisky, tequila e mezcal" chiarisce Domingo Martin, titolare del cocktail bar La Sastreria di Toledo, tra i 36 best bars di Spagna.



E infine, in che tipo di cocktail bar andremo a bere? "Sempre più spesso nei cocktail bar degli hotel, che fuori dall'Italia da sempre attirano anche chi non soggiorna in albergo e che oggi anche nel nostro Paese sono frequentati sempre più spesso da ospiti che vengono da fuori" commenta Angelo Donnaloia, presidente AIBES.

Per concludere, un'informazione pratica: la competizione che decreta il miglior bartender del mondo di miscelazione classica e il miglior barman del mondo di flair (in altre parole, di bartending acrobatico), ospitata dal Marriott Park Hotel e aperta al pubblico, si conclude venerdì primo dicembre. Un evento da non perdere che l’Italia non ospitava dal 1987, con ben un’ottantina di professionisti impegnati tra competizioni e dimostrazioni di tecnica e stile.