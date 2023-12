Leo Ko e Roman Zapata vincono i mondiali 2023 di cocktail

Il miglior bartender del mondo di miscelazione classica si chiama Leo Ko e viene da Hong Kong. Beverage manager dell’hotel Cordis (di Hong Kong, per l'appunto), Leo Ko nella notte tra venerdì primo dicembre e sabato 2 si è aggiudicato l’Iba World Cocktail Competition 2023, manifestazione che dal 1987 non tornava in Italia, ospitata dal Marriott Park Hotel di Roma.



L’Italia, uscita di scena già nelle prime fasi delle finali romane, si è consolata con la vittoria, nella sezione Flair, dell’argentino Roman Zapata, campione del mondo della categoria, nome noto del bartending acrobatico che da diversi anni lavora nel nostro Paese sia dietro il bancone sia come formatore.

Per quanto riguarda la categoria a squadre, il Campionato mondiale dei bartender Iba ha visto imporsi il team dell’Ungheria.

La ricetta del Came to Connect di Leo Ko, campione mondiale Iba 2023

45 ml gin Fabbri

55 ml homemade Campari Coffee Earl Grey (1 litro Campari, 10 g tè Earl Grey, 8 g caffè)

0,5 ml Vanilla Syrup Monin

Top Passionfruit Air Monin