Open day sull'emicrania all'ospedale Grassi di Ostia

Nel centro per diagnosi e la cura delle cefalee presso l’ospedale Grassi di Ostia si terrà domani un Open day gratuito. L’emicrania, che affligge soprattutto le donne, finisce dunque sotto il microscopio della medicina neurologica del nosocomio lidense che aderisce all’evento di sensibilizzazione promossa dalla Fondazione Onda. Nel corso della mattinata, presso la Casa della salute dalle 8:30 alle 13:30, verranno garantite visite neurologiche, consulenze, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per la prevenzione oltre a diagnosi e cura delle cefalee. Lo screening si articolerà in due step e tutti sotto la supervisione del dottor Claudio Mostardini, responsabile del Centro cefalee del nosocomio di Ostia. Il 4 febbraio invece è programmato, presso la sala Sinibaldi dell’ospedale Grassi, un corso per la medicina di base rivolto a tutti gli specialisti che vorranno partecipare e sarà incentrato soprattutto sulla diagnosi e la gestione delle cefalee. L’obiettivo del Centro è anche quello di sensibilizzare i cittadini affetti da questa patologia così invalidante e poco riconosciuta dagli stessi pazienti. Per tale motivo si cercherà di inserire nella lista dell’Open day principalmente pazienti “cronici” affetti da questa malattia neurologica che oltre a “perseguitare” il sesso femminile rappresenta la terza patologia più frequente e la seconda molto disabilitante per il genere umano. Questo in base ai dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità evidenziati dagli organizzatori dell’evento che sono dell’avviso che “l’emicrania è sotto-trattata”.