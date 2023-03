Notte di incantesimi tra le stelle con il Cirque du Soleil

Il regno delle meraviglie ha finalmente aperto il suo Grand Chapiteau e la dimensione parallela al mondo che conosciamo, quella dove tutto è possibile nella stravagante modalità del "sottosopra", ha preso vita tra gli applausi e lo stupore delle centinaia di persone giunte alla première di “Kurios – Cabinet of Curiosities”, lo spettacolo itinerante di Cirque du Soleil Entertainment Group. Nel tendone allestito a Tor di Quinto un parterre decisamente stellare che ha visto sfilare sul red carpet tantissimi ospiti, felicissimi di rispondere all'invito esclusivo, ed altrettanti fotografi pronti ad immortalare le star sotto una pioggia di flash. Un'atmosfera che ha riportato i presenti un pò indietro nel tempo, quasi a ricordare il periodo magico della "Dolce vita", con l'intenso via vai di personaggi come la super coppia del cinema: Laura Chiatti e Marco Bocci. Intesa perfetta, sorrisi da copertina e figli al seguito, i due divi hanno posato teneramente abbracciati al photocall dove anche i visitatori curiosi hanno iniziato a fare capolino, tenuti sotto controllo dalla sicurezza.

Bellissima e solare ecco anche Eleonora Abbagnato, in mise nera, seguita da Christian De Sica e Lillo, "furtivamente" rapito dalle telecamere di Rai Uno con l'inviata Romina Carrisi. Sul tappeto rosso arriva anche il simpatico Rocco Papaleo che si presta divertito agli obiettivi tra buffe espressioni e battute che strappano risate. Flash a raffica anche per Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno e l'affascinante Alessandro Preziosi che scatena l'interesse del pubblico femminile a caccia di foto ricordo da rubare con lo smartphone. Saluti ed abbracci per Caterina Balivo, Lucia Ocone, in mise rosso fuoco, Giuliano Peparini, Diana Del Bufalo, in splendida forma in corto nero. Debutto formato famiglia per Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, ma anche per Francesco Arca il cui sguardo si trasforma dal bel tenebroso a dolcissimo papà. Presenti anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Vinicio Marchioni e Mancini. Super fashion Fiammetta Cicogna e Tess Masazza. In prima fila Veronica Peparini, Paolo Bonolis, Fasma, Barbara Foria, Bianca Guaccero, Caterina Guzzanti e Stefano Coletta con Mara Venier e tanti altri.