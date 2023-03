Cirque du Soleil a Roma, scenografia record: 426 oggetti di scena

Arriva a Roma lo show itinerante del Cirque du Soleil 'Kurios - Cabinet of Curiosities'. Presentato dai partner italiani Show Bees e Vivo Concerti, lo spettacolo ha venduto finora oltre 130mila biglietti in tutto il Paese. E' in scena a Tor di Quinto fino al 29 aprile, per poi spostarsi a Milano a Piazzale Cuoco dal 10 maggio, dove rimarrà fino al 25 giugno. A rendere lo show un kolossal c'è una scenografia da 'record': 426 oggetti di scena utilizzati, 100 costumi creati per il cast, una enorme mano meccanica da 340 chili costruita con oggetti rari, compreso un dito di legno trovato a Siena durante il Rinascimento. Ecco le immagini. (LaPresse)