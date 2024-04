Giovedì 18 Aprile 2024, 22:05

Articolato happening dedicato all’arte e alla moda in scena nella Coffee House di Palazzo Colonna. Per la speciale occasione la settecentesca dimora su piazza Santi Apostoli apre le porte al pubblico: c’è da vedere la mostra intitolata "pARTEcipAZIONE", curata da Mario Tacinelli con la direzione dell’art manager Michele Crocitto, e la cifra della talentuosa stilista Alessandra Cappiello che presenta, in un colorato showroom, la nuova collezione spring/summer 2024 intitolata “Im-Perfection”. Appeal che catalizza personalità del mondo dell’arte, del fashion, della cultura e della nobiltà, tutte accolte da Elena Parmegiani, direttore eventi della location. Tra i primi ad apparire gli attori Maurizio Lombardi, Lorenzo Cervasio, Raffaella Paleari e le giovani Giorgia Fiori e Beatrice Mariani, queste ultime protagoniste del film in uscita “Ancora volano le farfalle”, colpite dalla particolare performance di live painting di Sara Zaffignani.

Ci sono i principi Ascanio Colonna e Guglielmo Giovanelli Marconi, che scherza con lo stilista-astrologo Massimo Bomba, con un dipinto in esposizione. Si divertono a scovare l’originalità, tra gli abiti appesi agli stand, Emilio Petrini Mansi della Fontanazza e l’immobiliarista Gabriele Carratelli. «Le mie sono creazioni ideate per una donna raffinata – spiega la stilista - non omologata, originale e orgogliosamente imperfetta, perciò unica nel calcare le strade urbane a qualsiasi ora». I modelli, che rispettano la sostenibilità, sono selezionati dalla stylist Alessandra Maria Manzi. Dal fashion alla creatività, in rassegna trenta artisti: tra questi Giuseppe Menozzi con la sua arte-terapia, Luisa Valeriani, Filippo Bragatt e il collezionista Claudio Cremonesi, che saluta l’amico regista Paolo Franchi e la sceneggiatrice Mariolina Venezia. Il pittore Amedeo Brogli si complimenta con Vito Riccardi, che omaggia l’affascinante figura rinascimentale di Vittoria Colonna con una suggestiva opera luminosa in plexiglas. Donna di grande ispirazione per tutte quelle che cercano la realizzazione attraverso la poesia e le arti, la leggendaria poetessa e nobildonna italiana, musa di Michelangelo, soggiornò proprio in questo celebre palazzo romano. Brindisi lungo gli antichi stucchi con bollicine, deliziose fragoline con glassa al cioccolato e ottimi vini.