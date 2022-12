Musica per tutti, il progetto della Regione Lazio per integrare i bambini con disabilità: l'evento il 19 dicembre

Lunedì 19 dicembre, alle ore 20.30, si terrà il concerto "Musica per tutti" evento conclusivo del progetto omonimo realizzato con il sostegno della Regione Lazio e finalizzato all’ inclusione ed integrazione dei bambini con disabilità attraverso la musicoterapia. L'evento, organizzato dall’associazione di promozione sociale The UNFORGETTABLE e la collaborazione del Consorzio Universitario Humanitas, vedrà la partecipazione della Corale Novarmonia di Roma e del Coro di voci bianche dell'Istituto Fanelli Marini - Ostia Antica. Ad ospitare lo spettacolo sarà la Casa generalizia Fratelli Scuole Cristiane, sita a Roma in Via Aurelia 476.

Musica per tutti: l'evento

Motore dell’iniziativa è l’associazione "The Unforgettable", costituita da una band di musicisti di alta formazione professionale che porta avanti nelle scuole primarie e secondarie il progetto "Musica per tutti" realizzato con il sostegno della Regione Lazio; un progetto di inclusione ed integrazione verso bambini con bisogni speciali e disabilità fisica o psichica, che utilizza la musicoterapia come strumento per favorire la comunicazione, l’apprendimento, la motricità e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, sociali e cognitive dei bambini e dei ragazzi.

La musica che in quanto linguaggio universale concorre in modo decisivo alla crescita individuale e sociale dei bambini e dei ragazzi con disabilità è la visione che accomuna The Unforgettable e il Consorzio Universitario Humanitas che, attraverso Childrenitalia®️ - Progetto gestito dal Consorzio tramite l’ICI (Istituto Clinico Interuniversitario) e con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – ha portato all’attivazione di un importante servizio di terapia integrata rivolto a bambini con diagnosi di Disturbo dello spettro Autistico: Musicoterapia e trattamento ABA. L’uso clinico della musicoterapia, integrata alle terapie comportamentali d’elezione nel trattamento dell’autismo (quali la metodologia Applied Behavioral Analysis o ABA), può, aumentare l’efficacia dell’intervento stesso, implementando le abilità comunicativo- linguistiche e relazionali di bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. Per partecipare al concerto registrarsi online su www.consorziohumanitas.com