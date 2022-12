Mercoledì 7 Dicembre 2022, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Non c'è solamente lo sci. Prima e dopo le discese sulle piste, i bambini possono divertirsi lasciando ai genitori il tempo per affrontare discese impegnative o per rilassarsi in un centro benessere. Si può scegliere tra gli spazi offerti dagli hotel, e l'animazione delle 48 Scuole di sci del Trentino, dove operano 2600 maestri e maestre, spesso abilitati per insegnare ai giovanissimi. Ai più piccoli, i Baby Park e i Kindergarten propongono giochi ed esperienze nella neve, ma anche letture, e laboratori artistici e di cucina. Al Maso Guez, sull'Alpe Cimbra (www.alpecimbra.it) si può camminare sulla neve insieme al pastore e alle sue capre, e assaggiare al ritorno i formaggi del maso. Sulle nevi della Paganella funzionano piste per gommoni e slittini, uno scivolo gigante e passeggiate nella natura. Il Campo Scuola Rindole di Andalo offre ai principianti dello sci due nuovi tapis roulant, e una Zona Primi Passi per i piccoli.

I TOUR

Al Pradel di Molveno è in programma dal 15 al 22 gennaio il Dolomiti Paganella Family Festival (www.visitdolomitipaganella.it), dove i ragazzi con disabilità sono seguiti da maestri specializzati. In Valle di Cembra (www.visitpinecembra.it), si può passare la notte in una yurta, la tenda mongola del rifugio Potzmauer. Ci si arriva partendo all'imbrunire dai Masi Alti di Grumes, con le ciaspole ai piedi. Dopo un'ottima cena al rifugio, si va a nanna al calduccio nella yurta. A Bedollo, sull'Altipiano di Pinè, si può sciare e slittare nel Winter Park Pradis-Ci. Tra Rovereto e la Vallagarina (www.visitrovereto.it), la Scuola di Sci Monte Baldo propone ciaspolate sull'Altopiano di Brentonico, con partenza da San Valentino e San Giacomo. I tour per famiglie si concludono con una merenda nell'Agritur Malga Mortigola. In Val di Sole (www.valdisole.it) si può scegliere tra otto Family Park, dove imparare a sciare e divertirsi tra gonfiabili e discese in slittino. Al Passo del Tonale funziona il Fantaski, con due facili piste di discesa. A Vermiglio è il Family Park Bruscadèla, con bob, slitte, gommoni ed escursioni su una slitta tirata da cavalli avelignesi, che si conclude con la cena in agriturismo. La Val Rendena, con Madonna di Campiglio e Pinzolo, è il primo Distretto Famiglia del Trentino. A Prà Rodont, sul Dos Sabiòn, sono piste e uno snowpark per i piccoli. A Madonna di Campiglio funziona il Mini Ursus Snowpark di Pradalago. Le Guide Alpine (info@mountainfriends.it) propongono escursioni con le ciaspole, anche con cena in rifugi. In Val di Fiemme (www.visitfiemme.it) ci si diverte sull'Alpine Coaster Gardoné, il bob su rotaia dello Ski Center Latemar, e sul sentiero La foresta dei draghi. A Bellamonte i piccoli possono scoprire lo sci nel Baby Club La Tana degli Gnomi e nel Laricino Free Baby Park. Al Passo di Lavazé e al Passo Oclini, lo Snowpark Greta & Gummer offre gonfiabili, pista da gommoni e da bob. Completano l'offerta gli Ski Kindergarten Il Regno dei Draghi, Cermislandia e Bip Club. In Val di Fassa (www.fassa.com) cinque scuole di sci si fregiano del Sigillo d'Oro, che certifica l'eccellenza nell'insegnamento ai bambini.

LA PIATTAFORMA

Tra i Babypark sulla neve vanno citati il Kinderland e il Fun Park di Canazei, il Ciampark di Alba, il Kids Paradise a Passo San Pellegrino, il Lusialand-Chalet Valbona e il Fiabilandia-Prato di Sorte a Moena, il Banzimalia Winter Park e il Kinderland a Campitello di Fassa, e il Kinderpark Ciampedìe di Vigo di Fassa. Alla Tognola di San Martino di Castrozza (www.sanmartino.com), funziona l'Ape Barry Funslope, un percorso sugli sci per bambini. La piattaforma Dolomiti Family Adventures è specializzata in offerte per le famiglie. Il Parco di Paneveggio-Pale di San Martino organizza passeggiate sulle tracce degli animali e laboratori erboristici. Non mancano passeggiate con i lama, uscite per cercare le tracce degli animali sulla neve, escursioni a cavallo e visite in malga.