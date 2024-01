Moda e vip, il riciclo è creativo con i regali

Dopo il clamore delle Feste, e il conseguente shopping, utilissimo il rito del riciclo dei regali. Quale migliore occasione allora dei mercatini. Come quello del Borghetto Flaminio, di Enrico Quinto e Paolo Tinarelli, che riapre oggi all’insegna di tanti vip. Perché di qui passano sempre giovani rampolli come la fashion designer Celeste Oliphant, Sofia Bertolli Balestra e ancora Alice Bacchelli Visocchi con il futuro sposo Romolo Gianni, le young manager Eva Formica e Almudena Rodriguez Serrano, la cantante Beatrice Sanjust di Teulada e perfino Teresa Cherubini, figlia di Jovanotti, apprezzata fumettista e amante dei vestiti vintage. Sui banchetti, insoliti souvenir acquistati in viaggio e regali natalizi superflui: palle di vetro con neve finta, parei batik indonesiani e africani, sciarpe ricamate. Riciclo ma anche solidarietà. Nello stand per la ricerca contro i tumori femminili, capitanato da Sara Borrelli, modella e pink ambassador della Fondazione Veronesi, in mostra t-shirt rosa con iconiche scritte messaggio. Bigiotteria d’epoca, invece, da Enrico Castellini, dell’omonima fondazione, che con il figlio Paolo si occupa molto di soggetti in difficoltà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In un continuo viavai, prenotata Chiara del Gallo di Roccagiovine. E che tali iniziative siano davvero utili lo prova anche il trendy "Loft Ardeatina", di Anna Marzotto e Lusiana Zanella. Qui, tra i tanti, avvistate le attrici Pilar Fogliati e Francesca Neri, Cristiana e Diamante Pedersoli, figlie del mitico Bud Spencer, Margherita Caracciolo di Melito, con le sue lacche hand made, Maria Pace Odescalchi e Flavia Rebecchini. Molto affollato anche il mercatino dell’Ordine di Malta, organizzato presso l’hall art déco dell'Hotel Mediterraneo. Appuntamento dal mood aristocratico promosso da Ginevra Giovanelli, consigliere e delegato Smom, che aiuta la sorella Giulia nella vendita. Sfilano Giacinta Geisser Celesia, Leontina Pallavicino, Sveva Orsolini Cencelli, Benedetta Lignani Marchesani e Beatrice Rebecchini. Tutti attratti dai gioielli-scultura di Clementina Imperiali e dalle marmellate home-made di Emanuela Torlonia e di Caroline von Teufenstein. Poi come non citare il Popup alla Galleria del Cembalo di Palazzo Borghese. Qui si possono incontrare Flavia Muzi Falconi, Flaminia Patrizi, Francesca Barberini, Dianora Frescobaldi, Esther Crimi e Giulia Lancellotti.