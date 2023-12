“Arrone NatalÈ”, tanti eventi fino al 14 gennaio

Venerdì 8 Dicembre 2023, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Un ricco programma di eventi natalizi per grandi e bambini animerà il borgo di Arrone fino al 14 gennaio, sotto un unico marchio in modo che diventi un cartellone replicabile negli anni. Il ritorno del presepe vivente per le vie del castello, laboratori, musica, mercatini e tante altre iniziative sono state organizzate con tutte le associazioni ed i negozi del territorio nonché la partecipazione dei cittadini. Nel video di Claudia Sensi l’intervista al sindaco di Arrone Fabio Di Gioia.