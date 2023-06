Il party vola nel giardino delle farfalle

L’estate romana si accende di sound. Irruzioni teatrali sotto le stelle, giochi di luce e grande intrattenimento musicale per l’opening ufficiale dell’Hotel Butterfly. Il locale di Giancarlo Battafarano (detto Giancarlino), Daniele Quattrini, Edoardo Caracciolo e Vittorio Paladino che inaugura la stagione estiva in una nuova location, per la prima volta all’interno del Foro Italico, con ingresso da piazza Lauro De Bosis.

Tra scenografie floreali che intersecano arredi in stile futuristico e di modernariato, lo spazio è un’oasi di bellezza suggestiva a pochi passi dai campi di gioco e all’ombra dello Stadio Olimpico.

Nell’arco della notte, il dance floor si infiamma con le sonorità della storica serata Goa Ultrabeat: in consolle Gnmr, nome d’arte di Gianmaria Coccoluto, figlio del grande Claudio, e ancora Costanza Facchini, in arte Iride dj e producer di musica elettronica, e insieme a loro dj Marcolino. Tra gli ospiti attesi Vincenzo Iantorno, modello e attore che si è formato al Lee Strasberg institute di Los Angeles. Struscio di volti del web tra cui l’influencer Matteo Acitelli, esperto di food e travel, Fiamma Andrioli, bella e sempre elegantissima, punto di riferimento per le mamme su Instagram, con l’amica Victoria Raccah, e ancora la content creator Laëtitia Chaillou di ParisianInRome, che ha particolarmente apprezzato i cocktail di cui, da vera esperta di mixology, è molto appassionata. Ad animare l’happening irrompe il suggestivo show della Compagnia della Farfalla: dieci teatranti vestiti con abiti di scena in stile hotellerie anni Cinquanta, tra cui la bellissima Mariagrazia Portesani in lungo rosso, impegnati in performance live in mezzo al pubblico con danze magiche e numeri di giocoleria. Tra le novità di quest’anno, si arricchisce la proposta food&beverage della location che nella grande terrazza al piano superiore ospita ben due punti ristoro aperti ogni sera dall’aperitivo alla cena, con protagonista la carne ad affumicatura e cottura lenta in pieno stile texano. E ancora, sono quattro i bar all’interno del club, tra cui “Il bar più piccolo del mondo”: qui i drink sono serviti in bottiglie mignon, come in un frigobar di un grande albergo. Alla consolle arriva anche la dj Yaya, fino a tardi.