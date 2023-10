​Food, Wine & Co, torna alla Fiera di Roma (e online) l'evento sul sistema food italiano dell'Università Tor Vergata

Il 18, 19 e 20 ottobre torna FOOD, WINE & CO., l’appuntamento organizzato dal Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media e dal Master in Marketing e Management dello Sport dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dedicato a brand, prodotti, servizi, imprese e territori italiani e all’eccellenza che essi esprimono, quale ricchezza distintiva e strategica, in un’ottica di sviluppo sostenibile e benessere delle persone, nel confronto con gli altri paesi ed i trend internazionali.

I temi

I temi principali sono quelli del sistema food italiano, il sistema agroindustriale pubblico e privato in relazione con i territori ed i casi aziendali innovativi e sostenibili, con focus nell’ambito di marketing e comunicazione e dei benchmark innovativi in ambito nazionale ed internazionale. Da sempre dedicato ad appassionati ed esperti, studenti e studentesse, nonché ai curiosi dei settori marketing e comunicazione, Food, Wine & Co. XII Edizione si concentrerà su produzione, distribuzione, promozione e condivisione del cibo, in termini di approccio al consumatore tra servizi, iniziative e storytelling di tradizioni, territori e progetti. Questa edizione si svolgerà in versione streaming su piattaforma My Digital Expo di Fiera di Roma e, in modalità fisica, nell’ambito dell’iniziativa Welfair, che si terrà in presenza presso Fiera di Roma (via Portuense, 1645).

Food, Wine & Co. è organizzato in partnership con Ega Worldwide, Acqua Filette, Alce Nero, ALETAssociazione Laureati Economia Tor Vergata, Mulinum, Birra del Borgo, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alfio Neri, Casata Mergé, Masseria La Cattiva ed Archi’s Comunicazione. Media partner del master, «Il Messaggero».

Il concept di Food, Wine & Co. è stato ideato nel 2012 dalla prof.ssa Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Direttrice del Master in Economia e Management della 2 Comunicazione e dei Media, Curatrice dell’evento formativo, e Paola Cambria, Comunicatrice e Giornalista eno-gastronomica.

Il programma

Tutte le sessioni saranno fisiche e online:

18 ottobre 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Tavola Rotonda “Il Sistema food in Italia e la collaborazione con gli altri sistemi nazionali ed internazionali”



18 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 - Prima Masterclass – “Il sistema agroindustriale tra privato e pubblico”



19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 - Seconda Masterclass – “Cibo e territori. Un legame autentico tra natura, tradizioni e benessere”



19 ottobre 2023 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 - Terza Masterclass – “Prodotti e servizi nel e per il sistema agroindustriale”



20 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 - Quarta Masterclass – “Nuovi obiettivi e sfide del marketing e della comunicazione agroindustriale ed enogastronomica”



20 ottobre 2023 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 - Quinta Masterclass – “Benchmark innovativi in giro per il mondo”

Il programma in dettaglio

18 ottobre 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – Tavola Rotonda “Il Sistema food in Italia e la collaborazione con gli altri sistemi nazionali ed internazionali”. Fisica e online

La Tavola Rotonda fornisce una panoramica dei cambiamenti in atto e lo stato dell’arte della Industry. Accademici, imprenditori, manager e professionisti approfondiscono la loro visione sul futuro, con l’obiettivo di condividere il loro punto di vista in ottica di business, marketing e comunicazione. Casi di stili di vita, salute e benessere individuale e collettivo, prodotti e servizi, territori, governo di processi e nuove attività di marketing e comunicazione, sono i temi che verranno trattati nella Tavola Rotonda.

Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(30 minuti Presentazione; 8 minuti per relatore; 4 minuti Q&A/Cuscinetto)

Partecipano:

Presentazione primi risultati della ricerca sulle PMI italiane e green marketing: quale evoluzione in costanza di crisi? (20+10 minuti) - Prof.ssa Simonetta Pattuglia e Dott. Nicola Leone, Università di Roma Tor Vergata

Nicola Di Noia, Direttore Generale UNAPROL Coldiretti

Fabio Casasoli, Amministratore Unico, Fiera di Roma

Daniela Puglielli, Founder, The Mediterranean Diet Roundtable

Stefano Ricci, General Manager, Acqua Filette

Massimo Monti, AD, Alce Nero

Claudia Golinelli, VP & Partner, Ega Worldwide Congress & Events

Giovanni Scapagnini, Responsabile Scientifico, Welfair

18 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Prima Masterclass – “Il sistema agroindustriale tra privato e pubblico”. Fisica e online

La sessione si concentra sul sistema agroindustriale, includendo sia le relazioni formate all'interno delle associazioni e delle agenzie a livello nazionale e internazionale, sia le attività di produzione e distribuzione agroalimentare.

Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(10 minuti Introduzione; 12 minuti/relatore; 8 minuti Q&A/Cuscinetto)

Partecipano:

Maria Luisa Caringella, Dipartimento turismo e cultura - Sezione turismo, Regione Puglia - La Puglia per la sostenibilità e il benessere: arte&cultura, cibo, grandi eventi, cammini e turismo di avventura

Giovanni Manfroni, Responsabile comunicazione e marketing, Fondazione Campagna Amica, Coldiretti - Il cibo ridisegna la relazione tra città e campagna: il modello Campagna Amica

Fabiola Massa, Università di Roma Tor Vergata

Alberto Mazzoni, Direttore, Istituto Marchigiano di Tutela Vini - Agroalimentare ed enogastronomico come fattori di valorizzazione del territorio. Il Caso della Regione Marche

Giuseppe Merra, Docente, Scienze della Nutrizione, Università di Roma Tor Vergata - Microbiota, micronutrizione e sport

Letizia Pini, Socio Fondatore Convention Bureau Terre di Siena - Il boom dell’export agroalimentare senese come modello di crescita

Fabio Del Bravo, Responsabile Direzione Servizi per lo Sviluppo Rurale, Ismea

19 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Seconda Masterclass – “Cibo e territori. Un legame autentico tra natura, tradizioni e benessere”. Fisica e online

La sessione si concentra sull'importanza del territorio e dei suoi prodotti nel contesto dell'alimentazione, sia a livello nazionale sia internazionale. Si promuove la costruzione di un sistema alimentare più salutare e genuino, basato sul legame con la natura, le tradizioni e la valorizzazione dei territori (italiani). Questa prospettiva mira a creare un'esperienza di scoperta e benessere, integrando eventi, turismo e uno stile di vita rinnovato. Si sottolinea inoltre il ruolo significativo dei territori come fonte di ricchezza e distintività per le comunità locali, creando opportunità per la crescita sostenibile e la prosperità economica. Il dialogo e la collaborazione tra imprese, istituzioni, associazioni, e altri stakeholder sono fondamentali per promuovere una visione integrata del sistema agroalimentare, che sia in armonia con l'ambiente, le tradizioni culturali e le esigenze del consumatore finale. Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(10 minuti Introduzione; 10 minuti/relatore; 10 minuti Q&A/Cuscinetto)



Partecipano:

Bruno Bertero, Direttore, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero - Le Langhe come “paradiso” enogastronomico

Stefano Caccavari, Fondatore, Mulinum di San Floro e Val D’Orcia – Tradizione e innovazione: il modello Mulinum in continua espansione

Laura Gianassi, Direttore Marketing, Il Borro – Vivere il vino, e non solo, nel borgo sostenibile della famiglia Ferragamo

Rodolfo Maralli, Presidente, Banfi - La Toscana come luogo di incontro tra vino, sostenibilità, musica e sport

Luigi Mundula, Presidente Cdl MICO, Università per Stranieri di Perugia, Curatore In ItalyFestival delle culture, del cibo e dell’ospitalità

Fabio Maria Petriccione, Responsabile Ricerca e Sviluppo di ATON IT - BinTraWine, trasparenza e qualità della filiera vitivinicola con la blockchain

Fiorello Primi, Presidente, Borghi più belli d’Italia - Agricoltura come fattore essenziale per la sopravvivenza dei piccoli borghi

19 ottobre 2023 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Terza Masterclass – “Prodotti e servizi nel e per il sistema agroindustriale” Fisica e online

La Masterclass è dedicata alla complessità del sistema agroindustriale, sempre più variegato in termini di offerta di prodotti e servizi. L’aumento dei bisogni e delle esigenze dei consumatori spinge alla necessità di soluzioni anche per le imprese, che devono rinnovare i loro processi interni e i sistemi di produzione e distribuzione. Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(10 minuti Introduzione; 8 minuti/relatore)

Partecipano:

Barbara Bernardini, Autrice “Dall’orto al mondo. Piccolo manuale di resistenza ecologica”, Edizioni Nottetempo, 2023

Giulia Bernardi, Titolare, Fattoria Sociale Conca d’Oro - Dai campi alla tavola un progetto di agricoltura sociale: il rispetto e la valorizzazione della diversità della terra e delle persone

Graziana Grassini, Consulente e Enologo - Sassicaia, simbolo del vino italiano nel mondo

Luigi Galimberti, Founder, Sfera Agricola - Produzione agricola resiliente

Vincenzo Lenucci, Direttore Politiche di Sviluppo Economico delle Filiere Agroalimentari, Confagricoltura- titolo

Maria Grazia Mammuccini, Presidente, Federbio

Alessandro Miani, Presidente, Sima-Società Italiana Medicina Ambientale - Il vino, l’Irlanda e l’alert sanitario

Giulia Marcellini, Head of Operations, Appetite for Disruption - Food Retail & Tech: l’evento che unisce innovatori, investitori e brand

Michelangelo Suigo, Direttore External Relations, Communication & Sustainability INWIT, Le infrastrutture digitali per il monitoraggio ambientale e delle biodiversità

Diego Zandona’, Co-Founder, Gogofresh - Prodotti locali e di stagione come scelta di consumo responsabile

20 ottobre 2023 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 Quarta Masterclass – “Nuovi obiettivi e sfide del marketing e della comunicazione agroindustriale ed enogastronomica”. Fisica e online

L’incontro sottolinea l’importanza delle strategie e degli strumenti di marketing e comunicazione nel successo del settore agroindustriale ed enogastronomico e dei suoi brand. Dai nuovi trend del settore alla conversazione continua e proficua con i consumatori, i brand devono cogliere le istanze economiche, sociali e ambientali del mercato nelle sue molteplici evoluzioni e variazioni in epoca di crisi (covid, ambientale, bellica) permanenti. 6 Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(10 minuti Introduzione; 15 minuti/relatore + 5 minuti Q&A/Cuscinetto)

Partecipano:

Alessandro Bruni, Sales Executive, Aryel - La realtà aumentata per ristoranti e PMI del Food & Beverage

Daniela Ferro, Client Group Director, McCann WorldGroup Italy

Leonardo Di Vincenzo, Co-Founder, Masseria La Cattiva - L’ampliamento dell’offerta nel settore Food & beverage. La strategia di mercato di Masseria La Cattiva

Federico Lombardo di Monte Iato, COO, Cantina Firriato – Marketing e comunicazione per il turismo enogastronomico

Francesco Surrenti, Responsabile Marketing Philadelphia, Mondelez International - Influencer marketing, eventi e comunicazione per il lancio della Philadelphia vegetale



20 ottobre 2023 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Quinta Masterclass – “Benchmark innovativi in giro per il mondo”. Fisica e online

Con questa Masterclass ci proponiamo di scoprire insieme le best practices nazionali e internazionali, per approfondire le nuove tendenze globali del settore agroindustriale ed enogastronomico. Conoscere nuovi punti di vista, approcci e strategie che rappresentano esempi consolidati di successo da cui prendere spunto, risulta utile per applicare nuovi principi di marketing e comunicazione e competenze economico-manageriali nel settore. Introduce e Modera Simonetta Pattuglia, Docente di Marketing, Comunicazione e Media, Curatrice di Food, Wine e Co., Università di Roma Tor Vergata, Autrice del podcast “Cibo del futuro” (11/2022), Serie “Generazioni in ascolto”, Chora Media, Open Spotify

(10 minuti Introduzione; 8 minuti/relatore; 9 minuti Q&A/Cuscinetto)

Partecipano:

Mariangela Cassano, Presidente, Actionaid Italia - Food Wave Picnic. Il grande picnic sostenibile internazionale

Filippo Federico, Ecosystem Manager, Eatable Adventures - Eatable Adventures guida l’open innovation nel foodtech italiano

Mila Fumini, Coordinatrice, Ragù - L’archivio storico delle ricette italiane per valorizzare tradizione ed heritage

Lucia Galasso, Antropologa dell’alimentazione – Titolo Yvonne Maffei, Cucina Halal - Il sistema mediterraneo e la cucina halal

Marco Massarotto, Consulente aziendale, Cortina Academy - Il caso giapponese

Brunella Saccone, Head of Food and Beverage Promotion ITA-Italian Trade Agency - ITA porta l’agroalimentare a Londra

Rafi Taherian, Yale Hospitality - Il caso del sistema ospitalità per Yale

ore 13.15 La “CannoloTerapia” di Francesco Neri, Pasticceria Alfio Neri, Siracusa

Per iscriversi a FOOD WINE & CO. 2023

La partecipazione al Seminario Food Wine & Co. 2023 è gratuita. Per iscriversi a Food Wine & Co., è necessario accreditarsi alla mail pignedoli@economia.uniroma2.it

PER INFO | Su Food Wine & Co. - Sito Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media: https://economia.uniroma2.it/commedia/home/

Pagina Facebook: Food, Wine & Co. https://www.facebook.com/foodwineco