New Space Economy European Expoforum, dal 5 al 7 dicembre alla Fiera di Roma

Il New Space Economy European Expoforum ritorna alla fiera di Roma dal 5 al 7 dicembre 2023. L’evento ormai è diventato un appuntamento annuale giunto alla quinta edizione. Ogni anno si affrontano dibattiti per quanto riguarda l’avanzamento tecnologico. Quest’anno tema importante sarà incentrato sulla capacità della nuova economia spaziale che consentirà nuovi mercati terresti basati sull’innovazione spaziale guidata dall’imprenditorialità. La cerimonia di apertura si terrà martedì 5 dicembre alle ore 09:30 e sarà presente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

NSE 2023 donerà una visione sul potenziale crescente del settore spaziale, mettendo in rete una molteplicità di soggetti, dai grandi attori industriali alle piccole e medie imprese, dal mondo universitario e della ricerca alle start-up, dalle agenzie spaziali alle istituzioni internazionali, fino agli investitori, agli esperti di diritto e di finanza e ai media.

Sarà presentata una piattaforma dinamica per il trasferimento tecnologico, dove innovatori e leader del settore possono scoprire idee rivoluzionarie e potenziali applicazioni.

Nell’ampia area espositiva troveranno spazio le realtà - dalle agenzie spaziali alle PMI, dalle associazioni industriali fino alle start-up - che operano in una vasta gamma di aree di interesse. Diversi stand proporranno iniziative di coinvolgimento per gli studenti, come il simulatore di volo dell'Aeronautica Militare o i diversi esperimenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, o la realtà virtuale del simulatore lunare.