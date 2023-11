Una formazione innovativa per una preparazione di livello internazionale

Unire tradizione alle migliori tecnologie e innovazioni, in una dimensione internazionale e ricca di stimoli: l'Istituto Santa Giuliana Falconieri pone la persona al centro dei propri progetti scolastici proponendo percorsi educativi che accompagnano dalla scuola dell'infanzia e fino al liceo. La scuola, con sede nel cuore del quartiere Parioli, in via Guidubaldo del Monte 17, è una vera e propria istituzione romana: fondata nel 1941, ha formato e preparato ben quattro generazioni di studenti offrendo strumenti educativi sempre all'avanguardia, scelti per poter accompagnare al meglio il percorso scolastico di ciascuna persona. Sempre attento ai cambiamenti e alle evoluzioni del mondo, l'Istituto ha saputo rinnovarsi di anno in anno: mantenendo sempre fede alle proprie tradizioni, si è saputo plasmare ai numerosi cambiamenti sociali e tecnologici degli ultimi decenni, con un occhio sempre vigile alle necessità nazionali e internazionali.

Un punto di vista internazionale

In un’ottica di globalità sempre più attuale, l'Istituto Santa Giuliana Falconieri ha da tempo intrapreso un percorso di internazionalizzazione, come dimostrato ad esempio dall'affiliazione al progetto Cambridge orientato al bilinguismo: a partire dalla scuola primaria e sino al liceo è possibile infatti svolgere lezioni con insegnati madrelingua, seguendo i syllabus del Cambridge International School e introducendone i programmi e le metodologie di studio. La scuola romana è una delle pochissime in Italia ad adottare il sistema Cambridge in maniera verticale per tutto l'arco della vita scolastica degli alunni, dalla prima elementare al quinto anno di liceo.

L'Istituto vanta anche importanti collaborazioni con realtà educative prestigiose e internazionali come ad esempio la Farlington School del Sussex, Inghilterra, con le quali si studiano e sviluppano attività d'insegnamento coordinate. Attraverso programmi di scambio, gemellaggi e viaggi, la scuola riesce a regalare allo studente tutte le esperienze di cui ha bisogno per prepararsi al meglio ad affrontare il mondo di domani.

Una formazione a 360 gradi: educare, insegnare e arricchire lo studente

Un’esperienza educativa a tutto tondo: dalla preparazione scolastica d'eccellenza, alle attività e ai corsi pensati per andare incontro alle passioni e alle personalità di ciascuno studente. L'Istituto Santa Giuliana Falconieri affianca al percorso studi una serie di iniziative e proposte per formare la persona a 360° e prepararla al futuro. La scuola, infatti, organizza numerose attività per poter fornire strumenti e opportunità utili a potenziare non soltanto le conoscenze, ma anche le attitudini proprie dell'alunno.

Sport, teatro, progetti di lettura e scrittura, ma anche musica e la partecipazione a eventi culturali nazionali e internazionali per andare incontro alle esigenze di ciascuna persona: l'Istituto Santa Giuliana Falconieri offre un enorme ventaglio di possibilità per aiutare lo studente a intraprendere il proprio percorso anche attraverso progetti personalizzati per tutte le necessità. La scuola, inoltre, è sempre attenta ai cambiamenti tecnologici e alle innovazioni: oltre ai progetti sviluppati in collaborazione con aziende leader nel settore tecnologico (come ad esempio quella sviluppata con Apple per la gestione di un robot e l'integrazione dell'intelligenza artificiale), l'Istituto propone le Classi 2.0., dove la didattica digitale viene integrata nell'insegnamento quotidiano grazie all'utilizzo di strumentazioni hi-tech per svolgere al meglio le lezioni.

Per conoscere i percorsi formativi dell'Istituto Santa Giuliana Falconieri, i corsi e le attività proposte, è possibile visitare il sito internet istitutofalconieri.com