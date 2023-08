Ferragosto a Roma, cosa fare in città: ristoranti da provare, musei aperti e party in spiaggia. La guida

Non tutti gli italiani partiranno per festeggiare il Ferragosto a causa del caro prezzi che ha interessato il settore del turismo. Molti cittadini resteranno nelle proprie case in diverse città: da Milano a Palermo, passando per Napoli. Sotto l'ombra del Colosseo, a Roma, sono diversi gli eventi da non perdere per passare un Ferragosto all'insegna del divertimento, della cultura e del relax - magari coccolandosi con le leccornie enogastronomiche del territorio romano. Spoiler: attività in agenda anche per i nostri amici a quattro zampe.



Un «boccone» nella Capitale

Sono decine i ristoranti aperti a Roma e dintorni. Tra questi ci sono Camillo a piazza Navona dal 1890, Reserva, La Ciambella, Flora Restaurant, Il Marchese, Les Etoiles, Rhinoceros, Salone Eva, Settimo Roman Cuisine & Terrace. A Fiumicino è aperta con doppio turno (19.30 e 21.45) la pizzeria Clementina. Si mangia nel dehor davanti ai pescherecci. Tra i dessert, anche il panettone estivo artigianale di Luca Pezzetta. Tra le botteghe, la pasticceria D’Antoni è aperta fino alle 13.30,. Tra i locali, rimane attivo anche Hotel Butterfly. Infine, per chi il 15 agosto resterà in città e non vuole passare la giornata ai fornelli la spesa di Ferragosto di Aventina darà una svolta alla tavola del giorno più atteso dell’estate grazie alle sue ricette ready to go.

Un mini-itinerario

Per chi ama il mare c’è l’acqua cristallina di Sperlonga, mentre Anzio e Gaeta sono l’ideale per le famiglie. Da Formia, invece, si prende il traghetto per Ponza. Nella Maremma Laziale ci sono le Terme di Vulci per rilassarsi tra natura e piscine, in provincia di Viterbo c’è Piani degli Alpaca, per conoscere da vicino questi magnifici animali e il loro mondo. In provincia di Latina, a Cisterna, rimane aperto il Giardino di Ninfa, definito più volte il più bello e affascinante del mondo, con la sua natura rigogliosa e colorata. Sono previste visite guidate che durano un’ora.

Traffico e trasporti

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto pubblico, è previsto l’orario festivo sull’intera rete capitolina. Lavori, però, sulla metro A: dal 14 al 24 agosto la linea rossa sarà interrotta tra Arco di Travertino e Ottaviano. Nel tratto interrotto il collegamento sarà garantito dalla navetta MA15. Regolari le tratte Ottaviano-Battistini e Arco di Travertino - Anagnina. In queste giornate, l'orario di servizio sarà il seguente: ultime corse metro A e navetta MA15 alle 21. Dopo le 21 sull'intera linea il collegamento sarà garantito dalla linea bus MA fino alle 23.30 (ma venerdì 18 e sabato 19 agosto la linea bus MA sarà attiva sino all'1,30). Nelle ore notturne, come di consueto, attiva linea bus nMA, lungo tutto il percorso. Ad agosto le Ztl notturne del Centro, di Testaccio, di Trastevere e di San Lorenzo sono sospese. Nei giorni festivi, come appunto è Ferragosto, sono sospese anche le altre. È prevista la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali e la deviazione delle linee bus 51, 75, 85, 87 e 118. Nella notte tra lunedì e martedì si sposta la nMB.

ll meteo

Cielo sereno è caldo.

Sarà un Ferragosto soleggiato, quello di quest’anno. In città come Roma e Firenze, il 15 agosto si potranno raggiungere picchi fino a 37°C. Non è escluso che nelle zone interne di Sicilia e Sardegna si possano toccare punte massime al di sopra dei 40-42°C.

Non sono previste nuvole e le temperature oscilleranno tra i 18 e i 33 gradi. Alle 14 sarà il momento più afoso della giornata.

Musei e luoghi della cultura

Il Parco archeologico del Colosseo è regolarmente aperto dalle 9 con ultimo ingresso alle 18.15. Si possono anche scoprire due mostre: "L'Amato di Iside. Nerone, la Domus Aurea e l'Egitto", in corso presso la Domus Aurea fino al 14 gennaio 2024, e “Gladiatori nell’Arena. Tra Colosseo e Ludus Magnus”. Restano aperti al pubblico i Musei Civici, il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio. Proseguono le proiezioni nelle arene all’aperto ancora attive che quest’anno hanno caratterizzato il bando dell’Estate Romana, gli spettacoli teatrali all’Anfiteatro del Porto turistico di Roma, sul lungomare di Ostia, e all’Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023 a Villa Borghese. Di più: le Terme di Caracalla saranno aperte, oltre che a Ferragosto, anche il 14. Visitabili anche l’Arco di Malborghetto e Villa di Livia.

Il pranzo del Comune contro la solitudine

Roma Capitale ha organizzato un pranzo di Ferragosto per chi è rimasto solo in città. Un'occasione importante per stare insieme e combattere la solitudine: 1500 persone potranno pranzare gratuitamente il 15 agosto in 16 luoghi diversi della città, nella maggior parte dei casi presso le sedi delle Case sociali degli anziani e del quartiere. «Abbiamo confermato per il secondo anno il pranzo di Ferragosto - spiega l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - perché vogliamo che l'iniziativa diventi una tradizione importante per Roma».

Ferragostia Antica

A Ostia antica, fino al 15 agosto, prosegue la settima edizione di Ferragostia Antica, l’appuntamento nel borgo che si snoda tra visite guidate, allestimenti e spettacoli. In programma per la serata ci sono “Va dove ti porta il cuore” di Laura Kibel, poi con “Outdoor dance floor” i performer Daria Greco e Salvo Lombardo stupiranno gli ospiti con una coreografia originale.

Musica dance aspettando il 15

Alla Città dell’altra economia, nell’ambito dell’iniziativa “Sotto le stelle di Testaccio”, nella notte del 14 agosto (dalle 22) è in programma una grande festa con ingresso gratuito: “Ferragosto a 90”. Si tratta dello show prodotto da Eventi Roma per ripercorrere il magico decennio che ha fatto la storia della musica dance.

Summer party a Cinecittà World

È prevista una giornata di festa no-stop, dalle 11 alle 23, per bambini e adulti. La Cinepiscina di Aqua World verrà invasa da palloni, sfere giganti e gonfiabili di ogni forma e colore. E oltre alle 40 attrazioni del parco — incluse quelle acquatiche come l’Aktium — non mancheranno i pranzi conviviali: nell’area Roma World si mangia in Taberna, come gli antichi romani. In programma anche spettacoli, dai gladiatori a quello del fuoco. Si può anche pernottare in tenda.

Ferragosto al Castello di Santa Severa

Ferragosto si festeggia tra cultura e storia al Castello di Santa Severa, spazio della Regione gestito dalla società in house LazioCrea d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella. È in programma un percorso di visita serale con degustazione, dedicato alla colonia romana di Pyrgi e le Feriae Augusti: una visita guidata tra storie e resti archeologici.

A BauBeach con gli amici a quattro zampe

Dal 12 al 15 agosto la spiaggia per cani liberi e felici offre un calendario ricco di appuntamenti. Nei 7mila metri quadrati della spiaggia a Maccarese sono previsti giochi, lezioni di yoga, sup yoga con cane, attività di ricerca olfattiva, avventure e altre iniziative, come i microlaboratori incentrati sui sensi del proprio amico a quattro zampe e consigli degli esperti sul bagno con fido.