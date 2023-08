Saranno circa 14 milioni gli italiani che partiranno per la settimana di Ferragosto. Ma un dubbio aleggia nelle menti dei turisti della Penisola (e non solo) in cerca di relax: in che momento della giornata partire e quali strade evitare? L'allerta è alta come dimostra il bollino rosso per la viabilità dei prossimi giorni.