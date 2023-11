Arriva a Roma dal 24 al 26 novembre, la quarta edizione dell’Evootrends, la manifestazione alla scoperta dell’olio e del made in Italy, organizzata da Fiera Roma, Unaprof in collaborazione con Evooschool e Coldiretti Lazio. L’iniziativa è nata con l’obiettivo di coinvolgere l’intera filiera del settore, contribuendo a promuovere modelli di sviluppo capaci di trovare il più proficuo equilibrio tra tradizione e innovazione. L’olio extravergine di oliva è il re indiscusso della dieta mediterranea e un’eccellenza del made in Italy, che rende il nostro patrimonio agroalimentare unico al mondo. Raccontare gli ulivi e l’olio extravergine italiano è come scattare una fotografia del paesaggio, della cultura, delle tradizioni del nostro Paese.

Quest’anno EvooTrends, sceglie un luogo altamente simbolico per la città di Roma: il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, in Via di San Teodoro 74, spazio che sarà agorà di approfondimento e dibattito e nello stesso tempo area espositiva e mercato, posto ideale per accogliere addetti ai lavori ma anche curiosi, consumatori, amanti dell’olio, oltre, naturalmente, a buyer internazionali.

La chiusura della manifestazione, il 26 novembre, coinciderà con la celebrazione della giornata mondiale dell’ulivo. Sabato e domenica ci saranno in programma diversi talk che consentiranno di approfondire tematiche di particolare interesse e di attualità, sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori.

Saranno presenti esponenti del mondo politico-istituzionale, rappresentanti di aziende della filiera, scienziati ed esperti. Si cercherà di affrontare diverse questioni: quali i benefici per la salute legati al consumo di olio, gli scenari e le prospettive di mercato per le certificazioni d’origine dop e igp; l’oleotursmo e varie nuove opportunità che per le aziende della filiera.