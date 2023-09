La Fiera dei Sapori in arrivo a Frascati dal 21 al 24 settembre: dai canederli ai cannoli, i migliori piatti della tradizione italiana

A Frascati (provincia di Roma) arriva la Fiera dei Sapori d’Italia: dal 21 al 24 settembre quattro giorni da trascorrere tra più di 50 specialità gastronomiche e oltre 100 vini per un viaggio nel Gusto che attraversa tutta l’Italia. Un viaggio gastronomico da nord a sud in cui sarà possibile degustare dai canederli del Trentino Alto Adige ai cannoli siciliani, dagli strangozzi al tartufo tipici dell'Umbria alle orecchiette pugliesi e tante altre specialità gastronomiche, da accompagnare ad oltre 100 vini DOC e DOCG con una selezione di etichette pregiate provenienti da diverse regioni d'Italia quali Barolo, Amarone, Chianti Classico, Frascati, Primitivo, solo per citarne alcuni.

L'iniziativa

La manifestazione si terrà tra la Passeggiata di Frascati in Viale Vittorio Veneto, Piazza Roma e Piazza San Pietro, location tra le più belle dei Castelli Romani, Frascati. Fiera dei Sapori è anche approfondimento, cultura e scoperta di tutto ciò che è legato al mondo dell'enogastronomia: ad arricchire le giornate ci saranno infatti show- cooking, spettacoli teatrali e laboratori per bambini e tante altre attività di intrattenimento.

L’evento è patrocinato dal Comune di Frascati e da Sistema Castelli ed organixxato da Valica, tourism marketing company leader in Italia, in collaborazione con Regione Lazio, “ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio” e Trenitalia. Un tour tra i piatti e i vini più iconici d’Italia durante il quale assaporare alcuni dei piatti più caratteristici della cucina regionale italiana tra cui primi, secondi, sfizi e dolci, e accompagnarli con un ottimo calice di vino, scegliendo la vostra etichetta preferita in una vasta selezione di DOC e DOCG.

«Un'offerta varia e completa, capace di racchiudere i sapori iconici, fatti di ricette, prodotti tipici e vini – dichiara Luca Cotichini, Marketing Manager di Valica e ideatore dell’evento Fiera dei Sapori d’Italia– L’enogastronomia è a tutti gli effetti un valore attrattivo delle varie destinazioni italiane che, insieme alle bellezze del paesaggio, all’arte e alla cultura, concorre all’esperienza turistica e alla scelta delle vacanze.

«Lo spirito della Fiera dei Sapori è quello di ribadire il valore delle eccellenze italiane premiando l’impegno delle aziende dei vari territori, tramite dei percorsi degustativi di vini e prodotti tipici guidati dai produttori che si snoderanno nel centro della nostra città – dichiara il sindaco di Frascati Francesca Sbardella - Sarà un’occasione di incontro per tutta la cittadinanza e un momento per sottolineare e ribadire l’impegno dei produttori del settore nella valorizzazione delle eccellenze e dei cibi della tradizione, non perdendo mai di vista l’obiettivo di mantenere alta la qualità che contraddistingue i prodotti della nostra nazione».

Come funziona l'evento:

L’evento è ad accesso libero, non è richiesto nessun ticket di entrata. Per le degustazioni gastronomiche e per i vini, possono essere acquistati carnet o gettoni presso le casse presenti all’evento o in prevendita sul sito. Ogni gettone ha un valore di €1 cadauno.

È previsto uno sconto del 10% sull’acquisto del primo carnet degustazione del valore minimo di €10 per i passeggeri del regionale Trenitalia che raggiungeranno Frascati in treno. Per ottenere lo sconto è necessario esibire il biglietto singolo del treno in cassa.

Per ulterori dettagli è possibile consultare il sito www.fieradeisaporiditalia.it