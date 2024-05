Cinedelik, domani sera all’Asino che vola il tributo alle canzoni dei film anni ‘60 e ’70

Un tributo alle intramontabili canzoni dei film anni ‘60 e ’70 e alle indimenticabili voci femminili che le portarono al successo. Il gruppo è quello dei Cinedelik e la cantante è Lorena Falbo, che giovedì 23 maggio alle 21 all'Asino che vola reinterpreterà un repertorio delle colonne sonore senza tempo di film di Michelangelo Antonioni, Carlo Lizzani, Ettore Scola, Mario Bava, Duccio Tessari, Henri Verneuil, Luciano Salce. In scaletta le composizioni firmate da grandi musicisti e autori: da Ennio Morricone ad Armando Trovajoli e Piero Piccioni. L’idea del progetto è sintetizzata dalla cantante del gruppo: «Preservare e ridare luce alla musica cinematografica italiana di quegli anni e offrire al pubblico contemporaneo una prospettiva originale, fresca e appassionata». Appuntamento quindi domani, giovedì 23 alle ore 21 in Via Antonio Coppi, 12 (Garbatella).

© RIPRODUZIONE RISERVATA