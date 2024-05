Mercoledì 22 Maggio 2024, 21:15

Note, cavalli, amazzoni, cavalieri e bolidi. Apertura in grande stile per la tanto attesa 91esima edizione del concorso ippico di Piazza di Siena, in programma fino a domenica presso Villa Borghese, promosso da Fise con la main partnership di Intesa Sanpaolo. Punta di diamante delle celebrazioni il grande concerto ”Opera italiana is in the air“, diretto dal maestro Alvise Casellati e interamente dedicato al grande maestro d’opera Giacomo Puccini, nel centenario della morte. Raggiungono il verde dell’Ovale il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente Fise Marco Di Paola, il soprano Alma Manera, il campione di bike trial Vittorio Brumotti e ancora il professor Giulio Maira, Esther Crimi, Jimmy Ghione, Rosanna Lambertucci, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente presidente e ad Sport e Salute. Prendono posto anche Luigi Gubitosi, Stefano Lucchini, responsabile relazioni esterne Intesa Sanpaolo e Jean Paul Troili. Introdotti da Eleonora Daniele, in elegante lungo di pizzo celeste, echeggiano nell’aria gli spartiti più iconici di Puccini: brani tratti da opere immortali come “La Bohème”, “Tosca”, “Madama Butterfly”, “Turandot”, “Manon Lescaut”, “Gianni Schicchi”, “Le Villi”.

Qualche ora prima sfilano, in via Condotti, le squadre partecipanti al Torneo Internazionale di Polo con 18 cavalli e 18 giocatori. I team sono preceduti dalla Fanfara a cavallo dell’Arma dei Carabinieri di 30 elementi, diretta dal maestro direttore Fabio Tassinari che riceve una targa dal vice presidente dell’associazione via Condotti Valerio Lucci. Applausi lungo la strada.

Ci sono anche Alessandro Giachetti, direttore sportivo dipartimento Polo della Fise, Simone Perillo, segretario generale Fise, Olimpia Torlonia e la bella Charlotte Amadea Verdonckt, giocatrice di polo. Segue, per gli ospiti, un cocktail presso la Fondazione Memmo nella sala della scuderie di Palazzo Ruspoli dove è allestita la mostra “Presagio”, dell’artista Wynnie Mynerva, a cura di Alessio Antonioli. Qui attesi Gianni Letta con Gianni Battistoni, Silvia Sinopoli, Maria Pia e Giacinta Ruspoli. E poi Stefano Giansanti e Patricio Rattagan, giocatori delle squadre di polo, e Caterina Torlonia. E sull'Ovale, nel pomeriggio, spunta addirittura l'Aston Martin di F1 di Fernando Alonso. Sono brividi.