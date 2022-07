Giovedì 7 Luglio 2022, 00:13

Musica, incontri, film, spettacoli di magia e show itineranti. È ancora più ricco, quest’anno, il programma del Summer Festival, presso Valmontone Outlet. Sono diciotto gli appuntamenti, tutti gratuiti - prenotazione obbligatoria - da oggi al 26 agosto. Obiettivo, intrattenere. «Dopo due anni finalmente torna il Valmontone Outlet Summer Festival come eravamo abituati a viverlo prima del Covid. Anzi, quest’anno il palinsesto sarà ancora più lungo e importante – dice Cristina Lo Vullo, direttrice Valmontone Outlet - Tutti i giovedì e venerdì ci sarà un motivo in più per venire all’outlet».

I NOMI

Si comincia oggi con Emis Killa, in dj set. Poi molti altri nomi noti, da Clementino, dj set il 21 luglio, a Fabio Concato, il 28, data anche del primo dei tre show itineranti, Sway Pole. Ad agosto, Mr.Rain, il 4, dj set di Aka7even, l’11, e il 25, omaggio a Morricone con Flavia Astolfi e Stefano Reali. Se è vero che le note conquistano, non da meno sono gli altri eventi. A “incantare” la platea, il 14 luglio, sarà il primo Galà di Magia. Tra i protagonisti, Raoul Cremona, The Madness e Andrea Sestieri. Condurrà Walter Maffei. Al secondo Galà, il 18 agosto, Francesco Scimemi, Francesco Frattarelli, Tiziano Grigioni, Alberto Giorgi, accompagnati da uno show a tema Lunapark. Il 25, Maxi Dress, sfilata ad alto tasso di creatività - e fascino - che animerà le vie dell’outlet. Per i piccoli, cinema all’aperto, con film animati: domani, Shaun the sheep. Fantasia in primo piano.

Valmontone Outlet Summer Festival, via della Pace loc. Pascolaro, Valmontone, da oggi al 26 agosto, ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria www.valmontoneoutlet.com