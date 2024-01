Roma, Il 5 Gennaio ci sarà l'inaugurazione del parco giochi per bambini con disabilità a Villa Chigi (Parco Don Baldoni)

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi raccolti durante l’evento sportivo itinerante “Tour del Sorriso 2023” Roma, 4 gennaio, Quest’anno a Roma la befana arriva in anticipo e lo fa portando in dono alla II Municipalità del Comune di Roma, il primo parco giochi inclusivo allestito per offrire ai bambini con disabilità, la possibilità di poter giocare senza più limiti e barriere. Il progetto è stato realizzato dall’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus”, che attraverso l’evento sportivo itinerante di Tennis e Padel “Tour del Sorriso 2023” e la distribuzione dei panettoni solidali, è riuscita a raccogliere fondi per la realizzazione del progetto che fa da apri pista ad una serie di nuovi “cantieri” che sorgeranno in tutta Italia. “Per la nostra associazione è un momento di grande gioia e soddisfazione. La nostra missione principale è quella di portare un sorriso a chi combatte la battaglia più difficile della sua vita e per noi è fondamentale non farlo solo negli ospedali, ma anche fuori. Tutti i bambini hanno il diritto di giocare e noi adulti abbiamo il dovere di sostenerli durante il gioco e nella vita di tutti i giorni. In questo caso specifico, ci piace pensare che il gioco sia per tutti: sempre più inclusivo e privo di discriminazioni. Per noi non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per collaborare con il territorio e continuare a lavorare insieme per migliorare la vita dei nostri piccoli eroi” così afferma Eduardo Quinto, Direttore Nazionale di Teniamoci per Mano Onlus. L’inaugurazione si terrà venerdì 5 gennaio alle ore 10.00 presso Villa Chigi (Parco Don Baldoni, ingresso Viale Somalia).

Programma

10.00: Incontro presso l'area Parco Don Baldoni

10.15: Taglio del Nastro e intervento "Teniamoci per Mano Onlus"

10.30: Intervento autorità locali II Municipalità

dalle 10.30 - 12.00: piccolo buffet, giochi, musica e consegna dei giocattoli con la "Befana solidale" e con i clown volontari

Interverranno

Francesca Del Bello, Presidente del II Municipio di Roma Capitale

Federica Serratore, Presidente della Commissione Politiche Sociali II Municipio di Roma Capitale

Rosario Fabiano, Assessore all'Ambiente e allo Sport, II Municipio di Roma Capitale Rodolfo Matto, Presidente Nazionale "Teniamoci per Mano Onlus"

Cecilia Casula, Presidente "Teniamoci per Mano Onlus ROMA ODV"

Eduardo Quinto, Direttore Nazionale "Teniamoci per Mano Onlus"

“TENIAMOCI PER MANO ONLUS” E LA CLOWNTERAPIA

L’associazione di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus”, nasce a Napoli nel 2010 e attualmente conta 7 sedi in tutta Italia: Napoli (2), Roma, Bologna, Palermo, Messina, Mazara del Vallo e oltre 16 distretti in tutta Italia.