Domenica 7 gennaio musei civici gratis a Roma

Domenica, la prima del nuovo anno, i musei civici e alcune aree archeologiche di Roma saranno accessibili gratuitamente a tutti i visitatori, residenti e non residenti. Tra i siti inclusi l'Area Sacra di Largo Argentina, l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. I musei coinvolti comprendono i, i Mercati di Traiano, il Museo dell'Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia, la Serra Moresca di Villa Torlonia, il Museo Civico di Zoologia, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti, il Museo Pietro Canonica, il Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal dè Pazzi, il Museo delle Mura e la Villa di Massenzio. L'iniziativa è promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. L'ingresso è libero compatibilmente con la capienza dei siti, e la prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi presso il contact center di Roma Capitale.