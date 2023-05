Laura Chiatti e Marco Bocci, il Cinema è una passione di famiglia: la premiere a Roma

Piazza Barberini e la Fontana del Tritone del Bernini si illuminano di flash e sorrisi per la première del film “ La caccia ” diretto dal fascinoso Marco Bocci dopo il successo alla regia con la pluripremiata pellicola d’esordio “ A Tor Bella Monaca non piove mai ”. In compagnia della bellissima e amata Laura Chiatti che sfoggia una mise all’ultimo grido, Bocci è stato impegnato per alcuni mesi a dirigere il set dove lei è la protagonista femminile di un thriller adrenalinico e ad alta tensione. Gli attori sfilano davanti al backdrop allestito all’interno della sala cinematografica e si intrattengono con gli ammiratori giunti in centro per incontrarli. Nel cast si riconoscono Pietro Sermonti, Filippo Nigro e Paolo Pierobon. Mentre il tempo scorre e c’è ancora qualche minuto da dedicare agli scatti di rito aspettando la proiezione, Tiziana Rocca prende posto e diversi fan chiedono un selfie agli interpreti tra i quali Peppino Mazzotta, Pietro De Silva e Nicola Stravalci. Abbracci per l’influencer Mariano Di Vaio con la sua Eleonora Brunacci, si vede l’attore Giordano Petri, pose glam per Francesca Ceci.

Sullo schermo, i quattro fratelli Luca, Silvia, Mattia e Giorgio hanno caratteri differenti e si ritrovano uniti in seguito alla perdita del padre. Se Luca è un ambizioso imprenditore di automobili, Silvia è un’ex tossicodipendente pulita da mille giorni. Giorgio, invece, è un affidabile lavoratore che ha messo su famiglia, Mattia è il creativo che ama l’arte e dipinge, non curante del giudizio altrui. In un vortice di sentimenti, tra imprevisti e colpi di scena, dovranno fare i conti con il passato per affrontare il presente e poi il futuro. La villa di famiglia, unica eredità lasciata dal genitore scomparso, nasconde una tremenda verità. Decideranno di venderla ma il ricavato sarà insufficiente e Luca, spavaldo, proporrà una soluzione estrema. Dietro le quinte, Chiatti confida di essere entusiasta poiché, per la prima volta, ha girato con il marito che, durante le riprese, ha guidato tutti con maestria nel backstage fra una battuta e l’altra. Alla preview, fioccano le congratulazioni per il lungometraggio che, visibile nelle sale da oggi, è stato prodotto dal presidente Santo Versace, affiancato dall’inseparabile moglie Francesca De Stefano, e il ceo Gianluca Curti per Minerva Pictures con Rai Cinema. Ecco l’ad Paolo Del Brocco in attesa del dirigente Paolo Orlando di Medusa Film che l’ha distribuito.

Emozioni sul palco nella notte romana.